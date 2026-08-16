Elif Eralp: Berlin Seçimlerinde Göçmen Hakları Vurgusu

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'nın başkenti Berlin'de 20 Eylül'de yapılacak eyalet seçimlerinde Sol Parti'nin (Die Linke) başbakan adayı gösterilen göçmen Türk kızı Elif Eralp, Alman-Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) Berlin tarafından düzenlenen "Medyanın Canlı Tanıkları" toplantısında Türk gazetecilerle bir araya geldi. Eralp, "Konut, eğitim, ulaşım ve göçmen hakları önceliğimiz" dedi.

ATGB Berlin Başkanı gazeteci Ali Yıldırım'ın moderatörlüğündeki toplantıda konuşan Eralp, konut ve kira sorunundan eğitime, ulaşımdan temizliğe, göçmenlerin karşılaştığı sorunlardan kadınlara yönelik şiddete kadar birçok konuda hedeflerini anlattı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

45 yaşındaki Eralp, 1980 askeri darbesinin ardından Almanya'ya gelen Kayserili bir baba ile Adanalı bir annenin kızı olduğunu söyledi. Münih'te doğduğunu, Dortmund'da yaşadıktan sonra 16 yıl önce Berlin'e yerleştiğini belirten Eralp, kendisini artık Berlinli olarak gördüğünü ifade etti. Hukukçu olduğunu ve Federal Meclis ile Avrupa Hukuk Komisyonu'nda 11 yıl görev yaptığını belirten Eralp, Berlin'in en önemli sorunlarının başında konut ve kira krizinin geldiğini söyledi.

"KONUT VE KİRA ANA KONUMUZ"

Yüksek kiraların dar gelirli aileleri zor durumda bıraktığını belirten Eralp, "Bir kadın dört çocuğuyla iki odalı evde yaşıyor. İnsanlar yüksek kiralar nedeniyle daha büyük evlerde rahat yaşayamıyor. Bu nedenle konut ve kira konusu bizim ana konumuz" dedi. Kira artışlarının sınırlandırılması gerektiğini savunan Eralp, Berlin'de kira tavanı uygulaması getirmek istediklerini söyledi. Devlete ait yüz binlerce konut bulunmasına rağmen konut sorununun çözülemediğini belirten Eralp, kiraların kontrol altına alınması gerektiğini ifade etti.

"EĞİTİMDE EŞİT FIRSAT VURGUSU"

Berlin'de eğitim sisteminin de ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Eralp, öğretmen açığının kapatılması ve okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Göçmen çocukların eğitimde her zaman eşit fırsatlara sahip olmadığını belirten Eralp, "Burada doğup büyüyen çocuklarla sonradan Almanya'ya gelen göçmen çocukların her zaman aynı şansı olmuyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Herkesin aynı haklara ve aynı fırsatlara sahip olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Çocuk sayısındaki düşüşün kreşlerin kapatılması için değil, bakım kalitesinin artırılması için değerlendirilmesi gerektiğini belirten Eralp, çocukların geleceğin güvencesi olduğunu vurguladı.

"GÖÇMENLER KARAR MEKANİZMALARINDA FAZLA YER ALMALI"

Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerin Berlin'de ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla karşı karşıya kaldığını söyleyen Eralp, bu sorunlarla daha etkin mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

Göçmenlerin Berlin'in ekonomik ve sosyal yaşamına önemli katkılar sunduğunu belirten Eralp, buna rağmen karar alma mekanizmalarında yeterince temsil edilmediklerini söyledi. Babasının yaklaşık 40 yıldır Almanya'da yaşamasına rağmen Alman vatandaşı olmadığı için seçimlerde oy kullanamadığını belirten Eralp, uzun yıllardır Almanya'da yaşayan yabancılara da seçim hakkı verilmesi gerektiğini savundu.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR"

Kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Eralp, şiddet mağduru kadınlar için sığınma evlerinin sayısının artırılmasını istedi. Kamu kurumlarında personel açığı bulunduğunu da dile getiren Eralp, özellikle ayrımcılıkla mücadele eden kurumların daha fazla yetki ve finansal desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

"TEMİZLİK VE ULAŞIM SORUNLARI"

Berlin'in temizlik konusunda da sorunlar yaşadığını belirten Eralp, sokaklardaki çöp sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti. Kentteki trafik yoğunluğuna da dikkati çeken Eralp, toplu taşımanın daha kolay ve ulaşılabilir hale getirilmesi, vatandaşların ihtiyaç duymadıkları durumlarda otomobil yerine otobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini teşvik edecek politikalar uygulanması gerektiğini belirtti.

"TEMPELHOFER FELD YEŞİL KALMALI"

Eralp, Berlin'in önemli yeşil alanlarından Tempelhofer Feld'in geleceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.Tempelhofer Feld'in çocuklar, gençler ve tüm Berlinliler açısından önemli olduğunu belirten Eralp, alanın kent iklimi açısından da yeşil ve yapılaşmadan uzak tutulması gerektiğini savundu.

Almanya'nın insan hakları konusunda çifte standart uyguladığını söyleyen Eralp, özellikle Gazze konusunda hükümetin tutumunu eleştirdi.

Türkiye'deki siyasi gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Eralp, demokratik değişime ihtiyaç olduğunu belirtti. Hukuk, adalet, basın ve ifade özgürlüğünün yanı sıra işçi haklarının da güvence altına alınması gerektiğini ifade eden Eralp, yüksek gelir elde edenlerin daha fazla vergi ödemesi gerektiğini savundu.

Toplantının sonunda ATGB Berlin Başkanı Ali Yıldırım, 20 Eylül'de oy kullanma hakkı bulunan vatandaşlara sandığa gitmeleri çağrısında bulunarak Elif Eralp'a destek istedi.