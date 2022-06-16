Elon Musk, 2024'teki ABD Başkanlık seçimlerinde destekleyeceği ismi açıkladı - Son Dakika
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Elon Musk, 2024'teki ABD Başkanlık seçimlerinde destekleyeceği ismi açıkladı

16.06.2022 21:20
Elon Musk, 2024'teki ABD Başkanlık seçimlerinde destekleyeceği ismi açıkladı

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, ABD'de 2024 yılında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis'i desteklemeye yakın olduğunu açıkladı.

Ünlü milyarder Elon Musk, başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis'i destekleyebileceğini belirterek, Kasım 2022'deki ara seçimlerde ise Cumhuriyetçilerin büyük bir zafer kazanacağını kaydetti.

TWİTTER'DAN DUYURDU

Musk, bir Twitter kullanıcısının 2024'te kimi desteklemeye yakın olduğunu sorması üzerine "DeSantis" yanıtını verdi. Bu yıl kasımda yapılacak ara seçimlere ilişkin Musk, Teksas'taki ön seçimlerde Temsilciler Meclisi üyeliği adaylık yarışını kazanan Mayra Flores hakkındaki bir makaleye Twitter'dan yanıt verdi.

"BÜYÜK BİR CUMHURİYETÇİ DALGA GELİYOR"

Musk, "Mayra Flores'e oy vererek, hayatımda ilk kez bir Cumhuriyetçiye oy vermiş oldum. 2022'de büyük bir kırmızı (Cumhuriyetçi) dalga geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

DeSantis ise konuya ilişkin bir gazetecinin sorusunu yanıtladı. Musk'ın Güney Afrika'da doğmasına atıfta bulunan DeSantis, "Afrika kökenli Amerikalıların desteğini memnuniyetle karşılıyorum, başka ne denir?" ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Elon Musk, 2024'teki ABD Başkanlık seçimlerinde destekleyeceği ismi açıkladı - Son Dakika

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