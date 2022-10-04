Elon Musk'ın anketlerine Zelenski'den anketli yanıt: Hangi Elon Musk? - Son Dakika
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Elon Musk'ın anketlerine Zelenski'den anketli yanıt: Hangi Elon Musk?

04.10.2022 12:42
Elon Musk'ın anketlerine Zelenski'den anketli yanıt: Hangi Elon Musk?

Rusya Savaşı'na ve barışa dair başlattığı anketler ve açıklamalara, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den yine anketli yanıt geldi.

Rusya Savaşı'na ve barışa dair başlattığı anketler ve açıklamalara, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den yine anketli yanıt geldi. Zelenski anketinde "Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz?" diye sordu.

Elon Musk, Twitter hesabından dün ilk anketini başlatıp "Ukrayna-Rusya Barışı: BM gözetiminde ilhak edilen bölgelerin seçimlerini yeniden yapın. Rusya, eğer halkın iradesi buysa gider. Kırım, 1783'ten beri olduğu gibi (Kruşçev'in hatasına kadar) resmen Rusya'nın bir parçası. Kırım'a su temini güvence altına alındı. Ukrayna tarafsız kalır" ifadelerini kullandı. Musk, takipçilerine barış için bu maddelere katılıp katılmadıklarını sordu.

Elon Musk ayrıca barışın sonucunda bu maddelerin kabul edilmesinin muhtemel olduğunu belirterek sorunun, bu sonuca ulaşana kadar kaç askerin öleceği ve barış olmazsa nükleer savaş ihtimali olduğunu vurguladı. Takipçiler, yaklaşık 2.5 milyon oy kullanıldı ve yüzde 60 'Hayır' cevabı verildi.'UKRAYNA HALKINI ÖNEMSİYORSANIZ BARIŞ ARAYIN'Musk, ikinci anketini yayınlayarak "O zaman şöyle deneyelim: Rusya'nın mı yoksa Ukrayna'nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım'da yaşayanların iradesi karar vermeli" sorusunu sordu ve 2 milyon 54 bin kişi yüzde 58 oranında 'Evet' cevabını verdi. Musk ayrıca "Rusya'nın> Ukrayna'nın 3 katı nüfusu var, bu nedenle Ukrayna'nın toplam savaşta zafer kazanması pek mümkün değil. Ukrayna halkını önemsiyorsanız, barış arayın" dedi.HANGİ ELON MUSK?    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, kendi sosyal medya hesabından başka bir anket başlatarak "Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz? Ukrayna'yı destekleyen mi Rusya'yı destekleyen mi?" sorusunu yöneltti. 2 milyon 34 bin kişi anketin bitmesine 9 saat kala yüzde 79,8 oranında 'Ukrayna'yı destekleyen Elon Musk'ı tercih etti. Musk Zelenski'nin anketine yanıt vererek "Ukrayna'yı hala çok destekliyorum, ancak savaşın büyük ölçüde tırmanmasının Ukrayna'ya ve muhtemelen dünyaya büyük zarar vereceğine ikna oldum" dedi.Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle Elon Musk, bir hafta içinde Starlink geniş bant uydu internet bağlantısı sağlayan terminallerini Ukrayna'ya ulaştırmış ve Ukraynalılara yerel altyapıdan bağımsız internet servisi sağlamıştı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Elon Musk'ın anketlerine Zelenski'den anketli yanıt: Hangi Elon Musk? - Son Dakika

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