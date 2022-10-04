Elon Musk'ın anketlerine Zelenski'den anketli yanıt: Hangi Elon Musk?

Rusya Savaşı'na ve barışa dair başlattığı anketler ve açıklamalara, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den yine anketli yanıt geldi. Zelenski anketinde "Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz?" diye sordu.

Elon Musk, Twitter hesabından dün ilk anketini başlatıp "Ukrayna-Rusya Barışı: BM gözetiminde ilhak edilen bölgelerin seçimlerini yeniden yapın. Rusya, eğer halkın iradesi buysa gider. Kırım, 1783'ten beri olduğu gibi (Kruşçev'in hatasına kadar) resmen Rusya'nın bir parçası. Kırım'a su temini güvence altına alındı. Ukrayna tarafsız kalır" ifadelerini kullandı. Musk, takipçilerine barış için bu maddelere katılıp katılmadıklarını sordu.