Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Elon Musk'ın dev satın almasının ardından harekete geçti - Son Dakika
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Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Elon Musk'ın dev satın almasının ardından harekete geçti

01.11.2022 11:01

Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Bluesky adında yeni bir sosyal medya platformu kuracağını açıkladı. Yeni platformun beta testi için bazı kullanıcıları kabul ettiği, yakın zamanda kullanıma açılacağı öğrenilirken Dorsey, Bluesky'ın 'herkese açık ve merkeziyetsiz' olacağını, şirketin sadece kurulum aşamasında yer alacağını ifade etti.

Twitter'ın Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alınmasının ardından karşı hamle geldi. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey Bluesky adında yeni bir sosyal medya platformu kurmaya hazırlandığını açıkladı.

"BLUESKY HERKESE AÇIK VE MERKEZİYETSİZ OLACAK"

2019 yılında Twitter'a kardeş şirket olarak kurduğu Bluesky'ı sosyal medya platformuna dönüştüreceğini söyleyen Dorsey, beta testlerine yakın zamanda geçileceğini belirtti. Bluesky'ın 'herkese açık ve merkeziyetsiz' olacağını dile getiren Dorsey, şirketin sadece kurulum aşamasında yer alacağını kaydetti.

HÜKÜMETLER KISITLAYAMAYACAK

Bluesky blok zinciri benzeri bir yapıda oluşturulacak. Yeni sosyal medya platformunun şirketler ve hükümetler tarafından kısıtlanmayacak şekilde oluşturulması amaçlanıyor. Twitter'dan ayrıldıktan sonra açıklama yapan Dorsey, insanlığın yeni bir sosyal medyaya ihtiyacı olduğunu ve bu platformun bir reklam sistemine sahip olmaması gerektiğini söylemişti.

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Jack Dorsey, Elon Musk, Twitter, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Elon Musk'ın dev satın almasının ardından harekete geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Elon Musk'ın dev satın almasının ardından harekete geçti - Son Dakika
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