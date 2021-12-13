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Elon Musk: TIME dergisi tarafından Yılın Kişisi seçildi - Son Dakika
BBC

Elon Musk: TIME dergisi tarafından Yılın Kişisi seçildi

13.12.2021 19:30
Elon Musk: TIME dergisi tarafından Yılın Kişisi seçildi

TIME dergisi, elektrikli motor teknolojisine yaptığı yatırımlarla bilinen ABD merkezli otomotiv şirketi Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ı Yılın Kişisi seçti.

TIME dergisi, elektrikli motor teknolojisine yaptığı yatırımlarla bilinen ABD merkezli otomotiv şirketi Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ı Yılın Kişisi seçti.

50 yaşındaki Güney Afrika doğumlu Musk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geride bırakıp, yılın en zengin kişisi de olmuştu.

Ekim ayında Tesla'nın piyasa değeri bir trilyon doları aştı.

Ayrıca bir uzay girişimcisi olan Musk ayrıca şirketi SpaceX ile birlikte Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi'yle (NASA) birlikte birçok proje yürüttü.

TIME Baş Editörü Edward Felsenthal, kazananı açıkladığı Twitter mesajında "Yılın Kişisi Ödülü bir nüfuz işaretidir ve hem dünyada ve potansiyel olarak Dünya'nun dışında da @elonmusk kadar çok az insan vardır" dedi.

Elon Musk, Twitter'da 66 milyon takipçiye sahip ve Mayıs ayında ünlü komedi programı Saturday Night Live'da misafir sunuculuk yaptı.

Musk piyasaları ve kripto paraları tek bir Twitter mesajıyla alt üst etmesiyle de biliniyor.

Ancak Musk'ın asıl sosyo-ekonomik etkisinin çığır açan elektrikli araçları olduğu belirtiliyor.

Musk, TIME'a verdiği, ödül duyurusuyla birlikte yayımlanan söyleşide, "Tesla'da niyetimiz hep otomotiv endüstrisine bir örnek olmaktı. Ayrıca onların da elektrikli araçlar üretmesini ve yenilenebilir enerjiye dönüşümü hızlandırabileceğimizi umuyoruz" dedi.

Elon Musk: TIME dergisi tarafından Yılın Kişisi seçildi

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Son Dakika Dünya Elon Musk: TIME dergisi tarafından Yılın Kişisi seçildi - Son Dakika Dünya

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