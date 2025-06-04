Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

Elon Musk, Trump\'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet
04.06.2025 08:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi ve harcama tasarısını sert sözlerle eleştirdi. Musk "Artık buna katlanamıyorum. Bu devasa, akılalmaz, yağma dolu Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet. Buna oy verenlere yazıklar olsun" dedi. Musk'ın sözlerinin Trump'a karşı çıkmaya başlayan bazı mali muhafazakâr Cumhuriyetçi senatörleri cesaretlendirebileceği konuşuluyor.

Milyarder teknoloji girişimcisi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile yeni bir gerilim başlatarak, Trump'ın vergi ve harcama tasarısını "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirdi.

"CUMHURİYETÇİ SENATÖRLER CESARETLENEBİLİR"

Musk'ın tavrı, Trump'a karşı çıkmaya başlayan bazı mali muhafazakâr Cumhuriyetçi senatörleri cesaretlendirebilir. Bu senatörler, Kongre'de "bir büyük, güzel yasa tasarısı" olarak anılan düzenleme üzerindeki kritik müzakereleri sürdürüyor.

"ÜZGÜNÜM AMA ARTIK BUNA KATLANAMIYORUM"

Musk, X sosyal medya platformunda şöyle yazdı; "Üzgünüm ama artık buna katlanamıyorum. Bu devasa, akılalmaz, yağma dolu Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet. Buna oy verenlere yazıklar olsun: Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Bu yasa, zaten devasa olan bütçe açığını 2,5 trilyon dolara (!!) çıkaracak ve Amerikan vatandaşlarını dayanılmaz düzeyde sürdürülemez bir borç yükünün altına sokacak"

Geçen yılki seçim kampanyasında Trump'a önemli bağışlar yapan Musk, geçen hafta Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmıştı. Musk, dolandırıcılığı ve israfı azaltmak amacıyla kurulan "hükümet verimliliği departmanı" (Doge) adlı birimin başındaydı. Musk, Cumhuriyetçi yasa tasarısının, Doge'un çabalarını baltalayacağını ve ABD'yi daha da fazla borca sokacağını savundu.

Donald Trump, Elon Musk, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • özlem çakıroğlu:
    Çok muhabbet tez ayrılık getirirmiş... 24 0 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    Musk içeriye girdi,açıklarını öğrendi.Simdi ben amerikadan daha güçlüyüm mesajı veriyor 17 1 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    Muskçım sen türkiyede yapılan israfları görsen intihar edersin ki o zaman. Yap işlet devret sistemiyle yapılan köprüler yollar ve kullanamadığımız hava alanlarına yapılan masraflar orada olsa herhalde Amerika karışır. 0 3 Yanıtla
  • Crixus :
    ee ne oldu el ele got goteydiniz 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı
Rıza Çalımbay, Sivasspor’a veda etti Rıza Çalımbay, Sivasspor'a veda etti
Nevşehir’de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası 'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası

16:06
Zelenski’den Putin’i kızdıracak müzakere çıkışı: Rusya’nın amacı ABD yaptırımlarını erteletmek
Zelenski'den Putin'i kızdıracak müzakere çıkışı: Rusya'nın amacı ABD yaptırımlarını erteletmek
15:51
Rakam tartışma yaratabilir Fenerbahçe resmi imza sayısını açıkladı
Rakam tartışma yaratabilir! Fenerbahçe resmi imza sayısını açıkladı
14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
22:14
Okan Buruk’tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
21:57
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
21:39
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech’in ayrılış nedeni belli oldu
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech'in ayrılış nedeni belli oldu
21:05
Ayvalık’ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
Ayvalık'ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 16:31:47. #7.13#
SON DAKİKA: Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.