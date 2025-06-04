Elon Musk, Trump\'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

Milyarder teknoloji girişimcisi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile yeni bir gerilim başlatarak, Trump'ın vergi ve harcama tasarısını "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirdi.

"CUMHURİYETÇİ SENATÖRLER CESARETLENEBİLİR"

Musk'ın tavrı, Trump'a karşı çıkmaya başlayan bazı mali muhafazakâr Cumhuriyetçi senatörleri cesaretlendirebilir. Bu senatörler, Kongre'de "bir büyük, güzel yasa tasarısı" olarak anılan düzenleme üzerindeki kritik müzakereleri sürdürüyor.

"ÜZGÜNÜM AMA ARTIK BUNA KATLANAMIYORUM"

Musk, X sosyal medya platformunda şöyle yazdı; "Üzgünüm ama artık buna katlanamıyorum. Bu devasa, akılalmaz, yağma dolu Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet. Buna oy verenlere yazıklar olsun: Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Bu yasa, zaten devasa olan bütçe açığını 2,5 trilyon dolara (!!) çıkaracak ve Amerikan vatandaşlarını dayanılmaz düzeyde sürdürülemez bir borç yükünün altına sokacak"

Geçen yılki seçim kampanyasında Trump'a önemli bağışlar yapan Musk, geçen hafta Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmıştı. Musk, dolandırıcılığı ve israfı azaltmak amacıyla kurulan "hükümet verimliliği departmanı" (Doge) adlı birimin başındaydı. Musk, Cumhuriyetçi yasa tasarısının, Doge'un çabalarını baltalayacağını ve ABD'yi daha da fazla borca sokacağını savundu.