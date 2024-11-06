Emine Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi\'ni Ziyaret Etti

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bişkek'teki Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın eşi Aniko Levai ile 130 binden fazla eserin yer aldığı Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi'ni gezdi.

Müze ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, Orta Asya'nın derin tarihine açılan bir kapı olan Kırgız Milli Tarih Müzesi'ni ziyaret ederek, Aygül Caparov ve Aniko Levai ile yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan eserleri incelediklerini belirtti.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Müze içerisinde yer alan Divanu Lugati't-Türk Sergisi kapsamında, kadim sözler eşliğinde, 950 yıl önce konuşulan Türkçe'nin arılığının, Türk kültür mirasının zenginliğinin tanıtılıyor olması da ayrıca memnuniyet verici. Geçmişin bilgeliğiyle yoğrulan bu topraklar, tarihsel birikimiyle yalnızca Kırgız halkının değil, tüm insanlığın ortak hafızasında yer buluyor" ifadelerini kullandı.