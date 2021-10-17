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Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu - Son Dakika

Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu

17.10.2021 16:51

Sosyal medya fenomeni Gabrielle Petito'nun öldürülmesi olayıyla aranan nişanlısı Brian Laundrie'nin anne ve babası, evlerini satılığa çıkardı. Evin videosunu çekmeye gelen emlakçının kaydettiği videodaki adam görüntüsü büyük şaşkınlığa sebep oldu. Polis ekipleri, aynadaki kişinin kaçak Brian Laundrie olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor.

Sosyal medya fenomeni Gabrielle Petito geçtiğimiz Temmuz ayında, nişanlısı Brian Laundrie ile karavan gezisine çıktıktan sonra ölü olarak bulundu. Genç kızın ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen Brian Laundrie'ye ise o günden beri ulaşılamıyor.

ANNE VE BABASI EVLERİNİ SATILIĞA ÇIKARDI

Brian Laundrie'nin anne ve babası, Florida'daki evlerini satılığa çıkardı. Çift, 99 bin dolara aldıklarını evlerini 144 bin dolara satışa koydu. Emlakçı da evin videosunu çekmek için daireye gitti. Ancak banyoda video çektiği sırada aynada bir adamla karşılaştı.

Satılık evinin banyosunda fotoğraf çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle dili tutuldu

KAÇAK BRAN LAUNDRİE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Olayın polis ekiplerine intikal etmesinin ardından aynadaki kişinin kim olduğu araştırılmaya başladı. Polis ekipleri, evde yaptıkları inceleme sonucunda bu kişinin kaçak durumdaki Brian Laundrie olabileceğinden şüpheleniyor.

Satılık evinin banyosunda fotoğraf çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle dili tutuldu

DAHA ÖNCE DE GİRİP ÇIKTI

Polis ekipleri, evde yaptıkları inceleme sonucunda çeşitli izlere rastladı. Evdeki bazı detaylar, boş kaldığı sürede birinin eve girip çıktığını gösterdi. Polis, evin yedek anahtarı bulunan Brian Laundrie'nin eve girdiğini kesinleştirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Satılık evinin banyosunda fotoğraf çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle dili tutuldu
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu

Florida, Polis, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu - Son Dakika
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