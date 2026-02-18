Emniyet Müdürü'nden Cami Ziyareti - Son Dakika
Emniyet Müdürü'nden Cami Ziyareti

18.02.2026 21:37
Yeni Emniyet Müdürü Belger, Ramazan öncesi cami ziyareti yaparak çocuklara güvenlik vurgusu yaptı.

Haber: İlhan baba

(FÜRTH) – Almanya'nın Fürth kentine atanan yeni Emniyet Müdürü Andreas Belger, Ramazan ayı öncesinde Fürth DİTİB Mevlana Camii'ni ziyaret etti. Belger, cami ziyareti sonrası Cami Başkanı Refet Avcı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek Ramazan ayının huzur ve güven içinde geçirilmesi temennisinde bulundu.

Belger, görüşmede velilere seslenerek çocukların geleceği açısından ailelerin yakın ilgisinin önemine dikkat çekti. Çocuklarının iyi bir meslek sahibi olmasını isteyen ebeveynlerin onlarla yakından ilgilenmesi gerektiğini belirten Belger, gençlere de kötü alışkanlıklardan ve güvenliği tehlikeye atabilecek davranışlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

DİTİB Mevlana Camii Başkanı Avcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplumun huzur içinde yaşayabilmesi için gece gündüz görev yapan emniyet mensuplarına destek olunmasının önemine vurgu yaptı.

Tehlikeli durumlarla karşılaşıldığında güvenlik güçlerine yardımcı olunması gerektiğini ifade eden Avcı, polis teşkilatıyla yapılan görüşmede çocuklara ve gençlere yönelik eğitim seminerleri ile bilgilendirme faaliyetleri konusunda verimli bir fikir alışverişi gerçekleştirildiğini söyledi. Avcı ayrıca, önümüzdeki süreçte Fürrth polis teşkilatı ile toplum yararına ortak çalışmaların sürdürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Dünya, Cami, Son Dakika

Emniyet Müdürü'nden Cami Ziyareti

