Endonezya'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem: 38 Ölü - Son Dakika
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Endonezya'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem: 38 Ölü

Endonezya\'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem: 38 Ölü
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Flores Adası'ndaki depremin ardından can kaybı 38'e yükseldi, arama çalışmaları sürüyor.

(ANKARA) - Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası'nda sabah saatlerinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede can kaybının artabileceği bildirildi.

Endonezya'nın afet yönetim yetkilileri, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, can kaybının artabileceğini açıkladı. Deprem ve ardından süren artçı sarsıntılar çok sayıda yapıda hasara yol açtı.

Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı, deniz seviyesinde önemli bir yükselme tespit edilmemesi üzerine yaklaşık üç saat sonra kaldırıldı. Yetkililer, bölge halkına kıyı kesimlerinden ve hasarlı yapılardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Endonezya'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem: 38 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem: 38 Ölü - Son Dakika
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