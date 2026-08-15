Endonezya\'da Deprem: 14 Kayıp

Endonezya'da Cumartesi sabahı meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde en az 14 kişi hayatını kaybetti.Endonezya'nın afet yönetim kurumu BPBD, farklı derecelerde yaralananların da bulunduğunu açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları sürdüğü için sayıların henüz kesinleşmediği belirtildi. Deprem ve ardından meydana gelen onlarca artçı sarsıntı, bölgedeki binalarda hasara yol açtı.Deprem, Cumartesi günü yerel saatle 05.00'ten kısa süre önce, Türkiye saatiyle Cumartesi günü 01.00'de Flores Adası'nı vurdu. Endonezya'nın jeofizik kurumu, depremin yerin 15 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı.Bir deprem yüzeye ne kadar yakın meydana gelirse, yeryüzündeki etkileri de genellikle o kadar yıkıcı oluyor.Aynı bölgede, biri 6,1 büyüklüğünde olmak üzere güçlü artçı sarsıntılar hissedildi.Maumere Limanı'nda çekilen görüntülerde, terminal binasından kopan büyük beton parçalarının adalar arası feribota binmek için bekleyen yolcuların üzerine düştüğü görüldü. Bir gemiye uzanan geçiş köprüsünün çökmesi sonucu bazı yolcular denize savruldu.Doğu Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Emanuel Melkiades Laka Lena, düzenlediği basın toplantısında hayatını kaybedenlerin, uyudukları sırada üzerlerine çöken enkazın altında kaldığını söyledi.Doğu Nusa Tenggara'nın Sikka bölgesinde, kıyı yakınındaki Talibura köyünde yaşayan Arnold Welianto, "çok şiddetli sarsıntıyla" uyandığını belirtti.Welianto, "Birden uyandım ve hemen çocuğumun odasına gittim" dedi.BBC'ye konuşan Welianto, çok sayıda kişinin çoktan tepelere kaçtığını anlattı."Deniz de çekildiği için bazı bölge sakinleri yol kenarında bekliyordu" diyen Welianto, sözlerini şöyle sürdürdü: "Su seviyesi uzun süre düşük kaldı. Bu nedenle herkes paniğe kapılıp kaçtı. Ben toplum sağlığı merkezine gittim, ancak oradaki insanlar çoktan tahliye edilmişti."Tsunami uyarısı yayımlandı ancak deniz seviyesinde önemli bir yükselme tespit edilmemesi üzerine, ilk sarsıntıdan yaklaşık üç saat sonra kaldırıldı.Yetkililerin tsunami uyarısının ardından çok sayıda kişinin motosikletlerle iç kesimlere doğru ilerlediği görüldü. Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı BNPB, iki bin kişinin tahliye edildiğini ya da kendi imkanlarıyla başka bölgelere geçtiğini açıkladı.Kurum, Sikka bölgesinde üç, Manggarai'de altı ve Doğu Manggarai'de beş kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.Afet yönetimi kurumu, en az iki kişinin ağır, 11 kişinin ise hafif yaralandığını da açıkladı.

Welianto, artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine dönmekten korkan Talibura sakinlerinin çoğunun açık alanlarda kalmayı tercih ettiğini söyledi.Uzak ve dağlık bir bölge olan deprem sahasındaki yıkımın tam boyutunun belirlenmesinin zaman alacağı belirtiliyor.İlk raporlara göre 54 ev ağır hasar gördü. Ayrıca beş sağlık tesisi, üç ibadethane, altı kamu binası, bir eğitim kurumu ve bir depo da hasar gördü.BNPB, depremden en fazla etkilenen yerlerden birinin Manggarai bölgesi olduğunu açıkladı.Kurum, bölge halkına sakin kalmaları, kıyı kesimlerinden ve hasar belirtileri gösteren yapılardan uzak durmaları çağrısında bulundu.Üç büyük tektonik levhanın birleşme noktasında bulunan Endonezya'da depremler ve volkanik faaliyetler sıklıkla yaşanıyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .