Endonezya'da Deprem: 51 Ölü - Son Dakika
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Endonezya'da Deprem: 51 Ölü

Endonezya\'da Deprem: 51 Ölü
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Endonezya'nın doğusundaki 7.7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 51'e çıktı, arama kurtarma zorlukla sürüyor.

ENDONEZYA'nın doğusunda dün meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 51'e yükseldiği bildirildi.

Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası açıklarında dün meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki şiddetli depremde can kayıpları artıyor. Yetkililer, depremin ardından 341 artçı sarsıntının kaydedildiği bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e ulaştığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından 36 kişinin ağır, 77 kişinin ise hafif yaralandığı açıklandı.

Afet bölgesinde 1300'den fazla evin hasar gördüğü, yaklaşık 5 bin kişinin güvenli bölgelere ve geçici barınaklara tahliye edildiği aktarıldı. Heyelanların bazı yolları kapatması ve iletişim hatlarındaki kesintiler nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının zorlukla yürütüldüğü ifade edildi.

Arama kurtarma ve yardım faaliyetleri kapsamında bölgeye 3 bin 500'den fazla asker ve polis sevk edildi. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), adalardan oluşan coğrafyada acil müdahale çalışmalarını hızlandırmak amacıyla 3 helikopter ile 1 kurtarma gemisinin görevlendirildiğini kaydetti.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Doğal Afet, Endonezya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Endonezya'da Deprem: 51 Ölü - Son Dakika

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