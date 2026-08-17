Endonezya'da depremde can kaybı 68'e yükseldi
Endonezya'daki 7.7 büyüklüğündeki depremde 68 kişi öldü, 213 kişi yaralandı. 1576 artçı sarsıntı var.
ENDONEZYA'nın doğusunda önceki gün meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 68'e yükseldiği bildirildi.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 68'e ulaştığı, 213 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Depremin ardından 1576 artçı sarsıntının kaydedildiği bölgede, kayıp ihbarının bulunmadığı aktarıldı.
Kaynak: DHA
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