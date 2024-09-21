Endonezya\'da Rehin Alınan Pilot Serbest Bırakıldı

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ENDONEZYA'NIN batısındaki Papua eyaletinin bağımsızlığını isteyen silahlı ayrılıkçı grup, 7 Şubat 2023'te Yeni Zelandalı bir pilotu Nduga bölgesine acil iniş yapmasının ardından rehin almıştı. Yeni Zelandalı pilot Phillip Mehrtens, 19 ay sonra serbest bırakıldı.

Endonezya'da Batı Papua Ulusal Kurtuluş Ordusu (TPNPB) adlı silahlı ayrılıkçı grup, 7 Şubat 2023'te Susi havayolu şirketine ait bir uçağın pilotunu Nduga bölgesine acil iniş yapmasının ardından rehin almıştı. Ayrılıkçı grup, hükümet tarafından Papua'nın bağımsızlığı kabul edilene kadar pilotun serbest bırakılmayacağını ifade etmişti. Grup tarafından yapılan açıklamada, pilotun kullandığı küçük uçağın yakıldığı ve rehin alınan Mehrtens'in durumunun iyi olduğu belirtilmişti. Endonezyalı yetkililer ise pilotun güvenliğini sağlamak amacıyla öncelikli olarak ayrılıkçıları ikna etmeye yönelik bir yaklaşım benimsediklerini ifade ederek, pilotun serbest bırakılması için çalışmaların devam ettiğini vurgulamıştı. Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, pilotun 19 ay sonra dün serbest bırakıldığını ifade ederek, "Phillip Mehrtens'in 19 ayı aşkın bir süre esaret altında tutulduktan sonra serbest bırakılmasından dolayı müteşekkirim. Phillip ve ailesi için bu olumlu sonucu destekleyen Endonezya ve Yeni Zelanda'daki herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Başbakan Yardımcısı Winston Peters ise, "Geçtiğimiz Şubat ayında Endonezya'nın Papua bölgesinde rehin alınan Yeni Zelandalı pilot Phillip Mehrtens serbest bırakıldı ve şu anda güvende. Son 19 buçuk aydır çok çeşitli Hükümet kurumları Endonezyalı yetkililer ve diğerleriyle birlikte Bay Mehrtens'in serbest bırakılmasını sağlamak için çalışıyordu. Bay Mehrtens'in şu anda güvende ve iyi durumda olması ve ailesiyle konuşabilmesi son derece sevindirici ve rahatlatıcı bir haberdir" ifadelerini kullandı.