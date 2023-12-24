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Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı - Son Dakika
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Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı

Endonezya'da bir nikel sanayi parkında meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedilirken, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

24.12.2023 - 10:08,  Güncelleme: 10:21
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Endonezya'nın Morowali bölgesindeki bir nikel sanayi parkında meydana gelen patlama sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

PATLAMADA EN AZ 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Endonezya'da bir nikel sanayi parkındaki bir izabe fırınında meydana gelen patlama büyük korku yarattı. Yerel medyanın aktardığı ilk haberlerde patlama sonrasında en az 12 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı

39 YARALIDAN DURUMU AĞIR OLANLAR VAR

Yetkililer patlama sonucu 39 kişinin yaralandığını belirtirken, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu kaydetti. Patlamanın sebebi ile ilgili incelemeler başlatıldı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ITSS isimli bir demir-çelik şirketine ait alanda meydana gelen patlamada yaralananların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Sulawesi Adası'ndaki patlamada arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Endonezya\'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
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SON DAKİKA: Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı - Son Dakika
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