Endonezya\'da Semeru Yanardağı\'nda Patlama

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ENDONEZYA'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan 3 bin 676 metre yüksekliğindeki Semeru Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Endonezya'nın Java Adası'ndaki Malang ve Lumajang bölgelerinin sınırındaki Semeru Yanardağı yerel saatle 06.21'de patladı. Semeru Yanardağı Gözetleme İstasyonu yetkilisi Sigit Rian Alfian, yaptığı yazılı açıklamada, patlamada küllerin deniz seviyesinden 4 bin 776 metreye kadar yükseldiğini belirtti. Alfian, bölge sakinlerine yanardağdan uzak, güvenli alana gitmesi yönünde çağrıda bulundu.