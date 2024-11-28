ENDONEZYA'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 7 kişi öldü.
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan ile Berastagi kasabasını birbirine bağlayan yolda toprak kayması meydana geldiğini açıklayan yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Son Dakika › Dünya › Endonezya'da Şiddetli Yağışlar Heyelana Neden Oldu: 7 Ölü - Son Dakika
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