ENDONEZYA'da meydana gelen toprak kaymasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Endonezya'nın Riau Adaları eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymasına yol açtı. Riau Adaları'na bağlı Batam şehrinde meydana gelen heyelan nedeniyle çok sayıda ev toprak altında kaldı.
Yetkililer, toprak kayması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Son Dakika › Dünya › Endonezya'da Toprak Kayması: 4 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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