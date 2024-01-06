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Endonezya'da tren kazasında 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Endonezya'da tren kazasında 4 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'da dün sabah meydana gelen tren kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin tren yollarında çalışan görevliler olduğu belirtildi. Kazanın nedeni ise soruşturuluyor.

Endonezya\'da tren kazasında 4 kişi hayatını kaybetti
06.01.2024 - 12:40,  Güncelleme: 12:42
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Endonezya'da dün sabah iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 4, yaralı sayısını ise 29 olarak açıklandı.

Endonezya polisi, Batı Java bölgesinde dün meydana gelen kazayla ilgili yaptığı son açıklamada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 23'ü hafif olmak üzere 29 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralıların Cicalengka Bölge Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirten polis, hayatını kaybeden 4 kişinin tren yollarında çalışan görevliler olduğunu ifade etti. Yetkililer, çarpışan yolcu trenlerinin birinde 287 yolcu olduğunu diğerinde ise 191 yolcu olduğunu kaydederek kazanın nedeninin soruşturulduğunu belirtti.

Kaynak: DHA
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