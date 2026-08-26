Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı 103'e Yükseldi - Son Dakika
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Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı 103'e Yükseldi

Endonezya\'daki Depremde Ölü Sayısı 103\'e Yükseldi
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Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde 103 kişi hayatını kaybetti.

ENDONEZYA'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 103'e yükseldiği bildirildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), ülkenin Flores bölgesindeki depreme ilişkin son verileri açıkladı. BNPB Afet Veri Merkezi Başkan Vekili Berton Panjaitan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 103'e yükseldiğini, yaralı sayısını 1666 olduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA

Doğal Afet, Endonezya, Ağustos, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı 103'e Yükseldi - Son Dakika

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