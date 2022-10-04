Energoatom: ZNPP Genel Müdürü Murashov serbest bırakıldı - Son Dakika
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Energoatom: ZNPP Genel Müdürü Murashov serbest bırakıldı

04.10.2022 14:43
Energoatom: ZNPP Genel Müdürü Murashov serbest bırakıldı

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji şirketi Energoatom, birkaç gün önce Rus güçleri tarafından gözaltına alınan Zaporijya Nükleer Santrali (ZNPP) Genel Müdürü Ihor Murashov'un serbest bırakıldığını duyurdu.

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji şirketi Energoatom, birkaç gün önce Rus güçleri tarafından gözaltına alınan Zaporijya Nükleer Santrali (ZNPP) Genel Müdürü Ihor Murashov'un serbest bırakıldığını duyurdu.

Energoatom'dan yapılan yazılı açıklamada, 30 Eylül'de santralden çıktıktan sonra Enerhodar kasabasına giderken Rus güçleri tarafından gözaltına alınan ZNPP Genel Müdürü Ihor Murashov'un serbest bırakıldığı belirtildi. Murashov'un şu anda güvende olduğu ve serbest bırakılmasının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin çabaları sayesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, "İşgalcilerin onu 3 Ekim akşamı Ukrayna'nın kontrolündeki bölgeye bıraktığı biliniyor. Şu an için Ihor Murashov güvende ve Zaporijya şehrinde ZNPP'nin Dış Kriz Merkezi'nde. Serbest bırakma işlemi, istisnai olayın geniş kapsamda ele alınmasıyla ve Ihor Murashov'un Rus esaretinden kurtarılmasında önemli bir rol oynayan Grossi'nin olağanüstü çabaları nedeniyle gerçekleşti" denildi.

IAEA Başkanı Grossi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada Murashov'un serbest bırakılmasını doğrulayarak, "Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali Genel Müdürü Ihor Murashov'un serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bay Murashov'un ailesine sağ salim döndüğüne dair teyit aldım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Daha önce Energoatom Başkanı Petro Kotin tarafından yapılan açıklamada, ZNPP Genel Müdürü Murashov'un Rus güçleri tarafından gözaltına alındığı duyurulmuştu. Energoatom tarafından yayımlanan açıklamada, cuma günü yerel saatle 16: 00 civarında Murashov'un tesisten Enerhodar kasabasına giderken Rus devriyesi tarafından gözaltına alındığı belirtilmiş ve "Nükleer Santral Genel Müdürü'nün aracı durduruldu, arabadan çıkarıldı ve gözleri bağlı olarak bilinmeyen bir yöne götürüldü. An itibariyle akıbeti hakkında bir bilgi yok" denilmişti.

Bunun üzerine IAEA Başkanı Grossi de açıklama yaparak Murashov'un bir an önce ailesine ve tesisteki işine dönebilmesini temenni etmiş ve "Görevden bu şekilde alıkonulması, tesisin emniyet ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik karar alma mekanizmasında ani ve ciddi bir etkiye sahiptir" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Grossi, Murashov'un gözaltına alınmasının 7 vazgeçilmez nükleer güvenlik prensibinin en az ikisi üzerinde çok önemli bir etkisi olduğunu vurgulamıştı.


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Kaynak: DHA

Zaporijya, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Energoatom: ZNPP Genel Müdürü Murashov serbest bırakıldı - Son Dakika

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