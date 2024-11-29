Enerji Bakanı Bayraktar, Londra'da Önemli İşbirlikleri İçin Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
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Enerji Bakanı Bayraktar, Londra'da Önemli İşbirlikleri İçin Anlaşma İmzaladı

Enerji Bakanı Bayraktar, Londra\'da Önemli İşbirlikleri İçin Anlaşma İmzaladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Londra'da Birleşik Krallık Enerji Güvenliği Bakanı Ed Miliband ile bir araya gelerek temiz enerji, düşük karbonlu hidrojen ekonomisi ve diğer konularda önemli işbirliklerini kapsayan mutabakat zaptı imzaladı.

29.11.2024 15:36  Güncelleme: 16:00
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Londra'da Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband ile bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizi enerjide merkezi konuma taşıyacak yatırım ve anlaşmaları planlı ve kararlı bir şekilde imza altına almaya devam ediyoruz. Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Sayın Ed Miliband ile temiz enerjiye geçiş, düşük karbonlu hidrojen ekonomisi, şebeke modernizasyonu, bölgesel enterkonneksiyonlar ve küçük modüler reaktörler gibi önemli iş birliklerini kapsayan 'Enerji ve İklim Diyaloğu' konulu mutabakat zaptı imzaladık. Enerji arz güvenliğimize ve bağımsızlığımıza yönelik adımlarımıza yenisini eklediğimiz anlaşmanın her iki ülkeye de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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