Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural: ABD gündeminde konuşulan ilk konu Epstein değil

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni belgeler kamuoyunda tartışma yarattı. Belgelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın da adının geçmesi dikkat çekerken, süreci Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural değerlendirdi.

"İSİMLERLE İLGİLİ NETLİK KAZANDIRACAK BELGELER SANSÜRLENMİŞ DURUMDA"

Sural, Epstein dosyalarının uzun süredir ABD gündeminde olduğunu belirterek, "İsimlerle ilgili netlik kazandıracak Epstein belgeleri sansürlenmiş durumda" dedi. Belgelerde Elon Musk'ın da adının geçtiğini ifade eden Sural, Epstein için "Dünyanın her yeriyle bağlantılı olan bir adamdan bahsediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'DE EPSTEIN'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNEN BİR KESİM VAR"

Epstein belgelerinin 2005 yılından bu yana ABD'de tartışıldığını hatırlatan Sural, "ABD'de Epstein'in intihar etmediğini, öldürüldüğünü düşünenler fazla" ifadelerini kullandı. Yayınlanmayan belgelerle ilgili ise "Birilerini korumak için mi saklandığını bilmiyoruz" diyerek soru işaretlerine dikkat çekti.

"ABD GÜNDEMİNDE KONUŞULAN İLK KONU EPSTEIN DEĞİL"

ABD'de gündemin yalnızca Epstein dosyasıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Sural, "Sıralamaya baktığımızda ABD'de konuşulan ilk konu Epstein değil" dedi. Trump'ın bütçeyi imzalayarak hükümeti açmak istediğini belirten Sural, ABD-İran müzakerelerinin Türkiye'de yapılmasının da oldukça önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.