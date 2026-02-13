Şeytani plan deşifre oldu! Bill Gates'e açık açık bunu sormuş - Son Dakika
Şeytani plan deşifre oldu! Bill Gates'e açık açık bunu sormuş

Şeytani plan deşifre oldu! Bill Gates\'e açık açık bunu sormuş
13.02.2026 10:14
Sapık milyarder Epstein'ın dosyalarındaki detaylar dünya gündemindeki yerini korurken, ortaya çıkan bir belge infial yarattı. Epstein, 2011'de yazdığı e-postada Bill Gates'e "Fakir insanları nasıl ortadan kaldırırız?" diye sorduğunu belirtiyor.

ABD'de kamuoyuna yansıyan Jeffrey Epstein belgelerinde Bill Gates'in adının geçmesi yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Dosyalarda, Epstein'in 2011 yılında Gates ile yaptığı görüşmelere atıfla kaleme aldığı öne sürülen bazı ifadeler sosyal medyada hızla yayıldı.

"YOKSULLARI NASIL ORTADAN KALDIRIRIZ?"

Özellikle "Yoksulları bir bütün olarak nasıl ortadan kaldırırız?" şeklinde aktarılan cümle büyük tepki çekti. Ancak dış basında yer alan analizlerde söz konusu ifadenin doğrulanmış bir politika ya da planı yansıtmadığı, bağlamının net olmadığı ve Epstein tarafından oluşturulmuş taslak metinlerden biri olabileceği vurgulandı.

Epstein'dan Bill Gates'e skandal soru: Fakir insanları nasıl ortadan kaldırırız?

GATES'TEN EPSTEIN İTİRAFI GELMİŞTİ

Bill Gates daha önce yaptığı açıklamalarda Epstein ile 2011 yılında birkaç kez görüştüğünü kabul etmiş, bu temasları "büyük bir hata" olarak nitelendirmişti. Gates, görüşmelerin küresel sağlık ve bağış projeleri çerçevesinde gerçekleştiğini savunmuş ve Epstein ile ilişkisinden "her dakikasından pişmanlık duyduğunu" ifade etmişti.

Gates Vakfı ve Gates'in sözcüleri de son iddialara ilişkin açıklamalarında, kamuoyuna yansıyan bazı metinlerin gerçek bir e-posta trafiğini yansıtmayabileceğini, Epstein'in kendi oluşturduğu taslaklardan ibaret olabileceğini belirterek iddiaları reddetti.

