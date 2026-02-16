Epstein'dan kan donduran talimat: Adadaki her şeyi gömün

Uluslararası kamuoyu, Jeffrey Epstein'ın ölümünden sonra ortaya çıkan dijital materyallerin bir yenisi daha gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan ve Epstein'ın e-posta adresine ait olduğu iddia edilen bir belge, şaşırtan bir ifade içeriyor: "her şeyi göm" (bury everything). Belgede yer alan bu satır, tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Belgenin ekran görüntüsünde, 2011 tarihli olduğu ileri sürülen bir e-posta yer alıyor. Mesajda, Epstein'ın izlenmemesi için adadan şeylerin çıkarılmaması ve her şeyin gömülmesi gerektiği ifade ediliyor. Mesajın gönderildiği adres ve alıcı isimleri kısmen karartılmış olsa da Jeffery Epstein'ın resmi e-posta adresiyle uyuştuğu öne sürülüyor.

Bu tür dijital materyaller, Epstein vakasıyla ilgili defalarca kamuoyuna sızmıştı ve her defasında tartışma yaratmıştı. Ancak bu yeni metinle ilgili güvenilir uluslararası haber kaynaklarında doğrulama yok; belgelerin kaynağı ve orijinalliği halen belirsiz.

Epstein değerlendirmeleri, 2019'da sahte suçlama ve istismar iddialarıyla dünya gündemine geldi ve ardından hapishanede ölmesi olayın etrafında devam eden komplo teorilerini tetikledi. Kimileri, izi sürülen e-posta benzeri materyallerin resmi soruşturmalara konu edilmesini isterken, diğer uzmanlar araştırma yapılmadan bu tür paylaşımların yayımlanmasının yanıltıcı ve spekülatif olabileceği uyarısında bulunuyor.