Epstein'dan kan donduran talimat: Adadaki her şeyi gömün - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Epstein'dan kan donduran talimat: Adadaki her şeyi gömün

16.02.2026 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan dosyasında dikkat çeken bir belge ortaya çıktı. 2011 tarihli bir e-postada Jeffrey Epstein'ın adadaki her şeyin gömülmesi emri verdiği ortaya çıktı.

Uluslararası kamuoyu, Jeffrey Epstein'ın ölümünden sonra ortaya çıkan dijital materyallerin bir yenisi daha gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan ve Epstein'ın e-posta adresine ait olduğu iddia edilen bir belge, şaşırtan bir ifade içeriyor: "her şeyi göm" (bury everything). Belgede yer alan bu satır, tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Belgenin ekran görüntüsünde, 2011 tarihli olduğu ileri sürülen bir e-posta yer alıyor. Mesajda, Epstein'ın izlenmemesi için adadan şeylerin çıkarılmaması ve her şeyin gömülmesi gerektiği ifade ediliyor. Mesajın gönderildiği adres ve alıcı isimleri kısmen karartılmış olsa da Jeffery Epstein'ın resmi e-posta adresiyle uyuştuğu öne sürülüyor.

Epstein'dan kan donduran talimat: Adadaki her şeyi gömün

Bu tür dijital materyaller, Epstein vakasıyla ilgili defalarca kamuoyuna sızmıştı ve her defasında tartışma yaratmıştı. Ancak bu yeni metinle ilgili güvenilir uluslararası haber kaynaklarında doğrulama yok; belgelerin kaynağı ve orijinalliği halen belirsiz.

Epstein değerlendirmeleri, 2019'da sahte suçlama ve istismar iddialarıyla dünya gündemine geldi ve ardından hapishanede ölmesi olayın etrafında devam eden komplo teorilerini tetikledi. Kimileri, izi sürülen e-posta benzeri materyallerin resmi soruşturmalara konu edilmesini isterken, diğer uzmanlar araştırma yapılmadan bu tür paylaşımların yayımlanmasının yanıltıcı ve spekülatif olabileceği uyarısında bulunuyor.

Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Epstein'dan kan donduran talimat: Adadaki her şeyi gömün - Son Dakika

Avrupa ülkesinden bir ilk Epstein dosyası için özel ekip kuruldu Avrupa ülkesinden bir ilk! Epstein dosyası için özel ekip kuruldu
Putin’i küplere bindiren “kurbağa zehri“ iddiası Jet açıklama geldi Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Manisa’da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı Manisa'da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı

11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:31
Arda Güler’e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
Arda Güler'e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
09:41
Mihriban Aliyeva’dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap ’’Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen’’
Mihriban Aliyeva'dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap! ''Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen?''
09:38
Araç sahipleri dikkat Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 11:17:59. #7.11#
SON DAKİKA: Epstein'dan kan donduran talimat: Adadaki her şeyi gömün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.