Epstein'ın ölümünde ''4chan'' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Epstein'ın ölümünde ''4chan'' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş

Epstein\'ın ölümünde \'\'4chan\'\' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş
27.02.2026 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında yayımladığı belgelerde, '4chan' adlı çevrim içi forumda anonim bir kullanıcının Epstein'ın ölümünü resmi açıklamadan yaklaşık 30 dakika önce duyurduğu ortaya çıktı. Epstein'ın ölümüyle ilgili tartışmalar, 4chan'daki bu paylaşımın zamanlamasıyla yeniden alevlendi.

ABD Adalet Bakanlığının Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında yayımladığı belgelerde dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. Belgelerde, "4chan" adlı çevrim içi forumda anonim bir kullanıcının, Epstein'ın ölümünü resmi açıklamadan yaklaşık 30 dakika önce duyurduğu görüldü.

"NASIL BİLDİĞİMİ SORMAYIN"

Belgelerde atıf yapılan 2019 tarihli habere göre, söz konusu kullanıcı paylaşımında, "Nasıl bildiğimi sormayın ama Epstein bir saat önce kendini asması ve kalbinin durması sonucu öldü." ifadelerini kullandı.

Epstein'ın ölümünün kamuoyuna duyurulmasından kısa süre önce yapılan bu paylaşım, soruşturma dosyasına da girdi.

IP ADRESİ İÇİN MAHKEME CELBİ

Belgelerde, Adalet Bakanlığının paylaşımın yayımlanmasından dört gün sonra 4chan'a mahkeme celbi göndererek kullanıcının IP adresine ilişkin bilgi talep ettiği yer aldı.

4chan yönetiminin ise forumda dört paylaşım yaptığı belirtilen kullanıcının kimliğinin tespitine yönelik bilgileri telekomünikasyon şirketi AT&T'den talep ettiği aktarıldı. Ancak şirketin kablosuz dinamik IP adreslerini uzun süreli kayıt altında tutmaması nedeniyle gerekli verinin sağlanamadığı bildirildi.

Adalet Bakanlığının hazırladığı başka bir belgede şu ifadeler yer aldı:

"Hükümet, 4chan gönderisiyle ilgili elde ettiğimiz tüm kayıtları sunmuştur. Gönderiyi yapan kişi dinamik IP kullanmış olduğundan, elde edilen kayıtlarda gönderinin yazarı açıklanmamıştır."

ŞÜPHE UYANDIRAN DİĞER PAYLAŞIM

Belgeler arasında yer alan ve Epstein'ın ölümünden dört gün sonrasını gösteren bir rapor da sosyal medyada tartışma yarattı. Raporda anonim bir kişinin, 10 Ağustos 2019 gecesine ilişkin ayrıntılı iddialarda bulunduğu görüldü.

Paylaşımda, Epstein'ın gece sayımından sonra kelepçelenerek revire götürüldüğü, bir kamyonetin hapishaneye giriş yaptığı ve kayıt dışı gelişmeler yaşandığı ileri sürüldü. Bu ifadelerin, "Roberto Grijalva" isimli bir cezaevi görevlisinin 4chan'daki yorumu ile birebir örtüştüğü öne sürüldü.

Ağustos 2019 tarihli belgede, Grijalva'nın Epstein'ın ölümünden bir gün önce New York Manhattan'daki Metropolitan Correctional Center'da nöbette olduğu bilgisi de yer aldı.

TARTIŞMALAR YENİDEN GÜNDEMDE

Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da hücresinde ölü bulunmuş, resmi kayıtlara göre ölüm nedeni intihar olarak açıklanmıştı. Ancak ölümüne ilişkin şüpheler ve komplo iddiaları kamuoyunda uzun süre gündemde kalmıştı.

Adalet Bakanlığının yayımladığı yeni belgelerle birlikte, özellikle 4chan'daki paylaşımın zamanlaması, Epstein'ın ölümüyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein, Teknoloji, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Epstein'ın ölümünde ''4chan'' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş - Son Dakika

Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak
ABD’de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu ABD'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu
Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı Bilanço korkunç boyutta Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta
Alarmları kurun Bugün büyük gün Alarmları kurun! Bugün büyük gün
Gecenin kahramanı Kerem: Fenerbahçe şampiyon olacak Gecenin kahramanı Kerem: Fenerbahçe şampiyon olacak
Cenevre falan hikaye Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
19:15
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
18:59
Afganistan’a savaş ilan eden Pakistan’dan kritik hamle Tüm ülkede yasaklandı
Afganistan'a savaş ilan eden Pakistan'dan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 23:51:52. #7.11#
SON DAKİKA: Epstein'ın ölümünde ''4chan'' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.