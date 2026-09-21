Eralp\'ın partisi Sol Parti Berlin\'de, AfD Mecklenburg-Vorpommern\'de birinci oldu

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün yapılan eyalet meclisi seçiminde ilk sandık sayım sonuçlarına göre, Türk kökenli Elif Eralp'ı başbakan adayı gösteren Sol Parti yüzde 24,5 oyla birinci oldu. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise Almanya İçin Alternatif (AfD) yüzde 37 oyla ilk sırada yer aldı.

Almanya'da bugün başkent Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de eyalet seçimleri yapıldı. İlk sandık sonuçlarına göre; Berlin'de Sol Parti yüzde 24,5 oyla birinci oldu. Sol Parti'nin ardından Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) yüzde 20 ile ikinci, AfD yüzde 16 ile üçüncü oldu. Yeşiller yüzde 15, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 12, BSW yüzde 5 ve Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 2,5 oy aldı.

SOL PARTİ OYUNU 12,3 PUAN ARTIRDI

Sol Parti, önceki seçime kıyasla oy oranını 12,3 puan artırdı. CDU'nun oy oranı 8,2 puan, SPD'nin 6,4 puan, Yeşillerin ise 3,4 puan geriledi. AfD ise oy oranını 6,9 puan artırdı. 159 sandalyeli Berlin Eyalet Meclisi'nde Sol Parti'nin 42, CDU'nun 34, AfD'nin 27, Yeşillerin 26, SPD'nin 21 ve BSW'nin 9 sandalye kazanması bekleniyor.

Hiçbir partinin tek başına 80 sandalyelik mutlak çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle yeni hükümetin koalisyon görüşmeleri sonucunda kurulması bekleniyor. Nihai sonuçların açıklanmasının ardından sandalye dağılımının ve hükümet seçeneklerinin netleşmesi bekleniyor.

MECKLENBURG-VORPOMMERN'DE AFD BİRİNCİ

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yapılan seçimde AfD yüzde 37 oyla birinci parti oldu. Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 35,5 oyla ikinci sırada kaldı.

AfD, 2021 seçiminde aldığı yüzde 16,7'lik oy oranını iki katından fazla artırarak eyaletteki en yüksek seçim sonucuna ulaştı. Ancak diğer partilerin AfD ile koalisyon kurmayacaklarını açıklamaları nedeniyle, birinci parti olmasına rağmen hükümet kurabilmesi için gerekli çoğunluğu sağlaması mümkün görünmüyor.

Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig'in liderliğindeki SPD ise oy kaybetmesine rağmen seçim öncesindeki beklentilerin üzerinde bir sonuç aldı. Schwesig, seçim sonuçlarının ardından hükümet kurmak amacıyla görüşmelere başlayacağının mesajını verdi.

CDU'DA BÜYÜK OY KAYBI

Başbakan Friedrich Merz'in liderliğindeki CDU yaklaşık yüzde 5,5 oy aldı. 2021 seçiminde yüzde 13,3 oy alan CDU'nun bu sonucu, eyalet seçimleri tarihindeki en düşük sonuçlarından biri oldu. Partinin yüzde 5 seçim barajını geçip eyalet meclisine girip giremeyeceği kesin sonuçlarla netleşecek. Sol Parti yaklaşık yüzde 7,5, Yeşiller ise yüzde 5,5 oy aldı. BSW'nin yüzde 5 barajını geçip geçemeyeceği de hükümet formülünün belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

SPD ile Sol Parti'nin mevcut koalisyonu, açıklanan oy oranlarına göre yeniden hükümet kurmak için yeterli çoğunluğa ulaşamıyor. Yeşillerin de meclise girmesi halinde SPD, Sol Parti ve Yeşiller'den oluşan üçlü koalisyon seçeneği gündeme gelebilecek. Bu formülün çoğunluğu sağlayamaması durumunda azınlık hükümeti seçeneğinin de değerlendirilmesi bekleniyor.

MERZ REFORMLARI SÜRDÜRECEĞİZ

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin seçimde oy kaybetmesinin ardından açıklama yapan Başbakan Friedrich Merz, reform programının sürdürüleceğini belirtti. Merz, "Ülkemizi ileriye taşımak istiyorum. Reformların hayata geçmesi gerekiyor" dedi.