Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler: Tarihten hiç mi ders almıyorsun? Türkiye ile dans etme! - Son Dakika
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Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler: Tarihten hiç mi ders almıyorsun? Türkiye ile dans etme!

01.06.2022 14:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı kürsü konuşmasında son dönemde iplerin gerildiği Yunanistan'a karşı sert ifadeler kullandı. Erdoğan, "Yunanistan yola gelmeyecek, yüksek düzeyli stratejik anlaşmamızı bozduk. Anlaşmayı ortadan kaldırmak suretiyle bunlarla artık ikili görüşmeleri de yapmıyoruz. Tarihten hiç mi ders almıyorsun, Türkiye ile dans etme" ifadesini kullandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yükselen tansiyon düşecek gibi görünmüyor. ABD'de Türkiye'ye F-16 satışına engel olmak için lobi çalışmaları yürüten Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e "Benim için artık öyle biri yok" sözleriyle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin bugünkü grup toplantısında Yunanistan ile ilgili alınan kararı duyurdu.

"TÜRKİYE İLE SAKIN DANS ETME"

Türkiye'nin Yunanistan ile yüksek düzeyli stratejik anlaşmayı bozduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Dışişleri Bakanıma da söyledim. Yunanistan yola gelmeyecek, yüksek düzeyli stratejik anlaşmamızı bozduk. Anlaşmayı ortadan kaldırmak suretiyle bunlarla artık ikili görüşmeleri de yapmıyoruz. Tarihten hiç mi ders almıyorsun, Türkiye ile dans etme" ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

"Şahsiyetli dış politikadan yanayız. İkide bir uçaklarınla kalk bize gösteri yap. Ya ne yapıyorsun sen, kendine gel. Tarihten hiç ders almıyor musun? Sonra başlıyorsun ağlayıp sızlamaya. Türkiye ile dans etmeye kalkma. Yorulur yolda kalırsın. Bunlarla artık ikili görüşmeleri yapmıyoruz. Bu Yunanistan maalesef yola gelmeyecek. ABD'de Rum lobisi imiş, Kongre'de aleyhimize sözler edecek. Biz artık bunlardan bıktık. Dürüst olacaksan karşımızda koltuğun hazır, olmazsan kusura bakma."

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BAĞLANTILI TÜM KURUMLARINA KİLİT VURMALIDIR"

Konuşmasında İsveç ve Finlandiya'nın, NATO ülkeleri arasına girmek için terör örgütleri ile olan bağlantısını kesmesi gerektiğini de vurgulayan Erdoğan, "Pek çok acı tecrübe ile belgeye bağlanmamış sözlere inanmamız asla mümkün değildir. İsveç ve Finlandiya'dan ve onların üyeliği için ısrarcı olanlardan bu ülkenin sınırları içinde terör örgütü ile bağlantılı tüm kurumların kapısına kilit vurması gerekiyor. Bize heyet gönderdiler, aynı akşam televizyonlarında Salih Müslim ile röportaj yapıyorlar. Harp oyunları PKK'yı YPG'yi yapıp meşrulaştırmaya çalışanlar bizi değil kendilerini kandırıyorlar. İsim isim kim olduklarını biliyoruz. Avrupa'da yürüyüşlerini pankartları ile yapıyorlar, o ülkenin güvenlik güçlerinin koruması altında. PKK yandaşlarının faaliyetlerini desteklerken bizim insanımız üzerinde baskı kuranlar demokrat değil, en ilkelinden faşisttir" dedi.

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