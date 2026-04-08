Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran'daki ateşkes süreci ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız, Pakistan Başbakanı Şerif'e ateşkes sürecindeki rolleri nedeniyle teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık barış sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. Pakistan Başbakanı Şerif de Cumhurbaşkanımıza ateşkes sürecine katkıları için teşekkür etti" ifadelerine yer verildi.