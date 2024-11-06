Erdoğan Trump'a kutlama mesajında 'dostum' ifadesini kullandı - Son Dakika
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Erdoğan Trump'a kutlama mesajında 'dostum' ifadesini kullandı

Erdoğan Trump\'a kutlama mesajında \'dostum\' ifadesini kullandı

Dünya liderleri, Donald Trump’ın ikinci dönemi için kutlama mesajı yayınlayarak “tarihi geri dönüşü” kutladı.

06.11.2024 13:24
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Dünya liderleri, Donald Trump’ın ikinci dönemi için kutlama mesajı yayınlayarak “tarihi geri dönüşü” kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da X'ten yayımladığı mesajda için "dostum" ifadesini kullandı ve "adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum" mesajı verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Macaristan lideri Victor Orban da kutlama mesajı yayımlayan ilk birkaç lider arasında yer aldı.

Netanyahu, X üzerinden paylaştığı mesajda “tarihin en büyük geri dönüşü” ifadelerini kullandı.

İsrail lideri, sözlerinin devamında Trump’ın başkanlığının “İsrail ve Amerika’nın ittifakına güçlü bir yeniden bağlılık fırsatı” sunduğunu ifade etti.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, “Başkan Trump'ın küresel meselelerde 'güçlü durarak barış' yaklaşımını takdir ediyorum” dedi.

Zelenskiy, “Ukrayna’yı adil barışa pratik olarak yakınlaştırabilecek olan bu ilkedir” ifadesini kullandı.

Trump’ın ilk başkanlık döneminde de yakın ilişki içinde olduğu Macaristan Başbakanı Victor Orban da kutlama mesajında, “ABD tarihinin en büyük geri dönüşü” ifadelerini kullandı.

Orban seçim kampanyası döneminde de Trump’ı desteklediğini kamuoyuna açık şekilde ifade etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Trump'ı tebrik ederek, “daha önce olduğu gibi” birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Macron, mesajında, “Senin inançların ve benim inançlarım. Daha çok barış ve refah için” ifadelerine yer verdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise, "tarihi seçim zaferi" olarak nitelendirdiği sonuç için Trump'ı tebrik etti ve kendisiyle gelecek yıllarda birlikte çalışmayı heyecanla beklediğini söyledi.

Starmer, "Büyümeden güvenliğe, inovasyona ve teknolojiye İngiltere ve ABD'nin özel ilişkileri gelecek yıllarda da Atlantik'in iki yakasında gelişmeye devam edecektir" diye ekledi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Erdoğan Trump'a kutlama mesajında 'dostum' ifadesini kullandı - Son Dakika

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