Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle ortak basın toplantısında konuştu: (2)

06.09.2022 16:41

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a yönelik "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine ilişkin, "Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' diyorsak, ne dedim? Vakti saati geldiğinde TEKNOFEST'te bunu söyledim, bir gece ansızın gelebiliriz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a yönelik "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine ilişkin, "Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' diyorsak, ne dedim? Vakti saati geldiğinde TEKNOFEST'te bunu söyledim, bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var, filan falan, buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayrimeşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette bulunduğu Bosna Hersek'te baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve konsey üyeleri ile düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

Erdoğan, "Bosna Hersek seçimlerinde Yüksek Temsilci, Seçim Kanunu'nun değişebileceğini söyledi. Siz Hırvatistan ziyaretinizde bunu dile getirecek misiniz?" sorusunu, "Bana göre, Seçim Yasası ile ilgili bu noktadaki kararı 3 tane lider vermeli. Buna Yüksek Temsilci'nin müdahalesi, demokrasinin gereklerine de terstir. Bu adımı da buna göre atmak gerekir. Şurada bir ayın artık gerisine düşmüş vaziyetteyiz. Böyle bir zamanda Yüksek Temsilci'nin kalkıp da bu işe müdahalesi bir defa demokratik sürece müdahaledir. Demokrasiyle yönetilen bir ülke olarak demokratik sürece müdahaleyi biz şahsen asla doğru bulmayız. Kararı 3 lider kendileri zaten vermiştir ve seçime de gidiliyor. Bize düşen sadece 'Hayırlı olsun.' demektir." diye yanıtladı.

"Anlattıklarım bir rüya değil"

Daha önce yaptığı "Bir gece ansızın gelebiliriz" açıklamalarının hatırlatılması ve Türkiye'nin gerçekten Yunanistan'a askeri operasyon düzenlemeyi düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' diyorsak, ne dedim? Vakti saati geldiğinde TEKNOFEST'te bunu söyledim, bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var, filan falan, buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayrimeşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu geldiği anda, biz ne diyoruz? Sabrın sonu selamettir. Biz de o selameti gördüğümüz anda gereğini yaparız. Bunu da Yunanistan'ın ben bildiğine inanıyorum. O vakit, saat gelirse gereği yapılır. Çünkü bizim uçaklarımıza böyle radar kilitlemesi, şu, bu, filan, bu tür adımları atmak hayra alamet değil."

Öte yandan basın toplantısı öncesinde "Savunma Sanayiinde Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunması ve Mübadelesine İlişkin Anlaşma", Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic tarafından imza altına alındı.

(Bitti)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
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