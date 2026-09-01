Erdoğan Bişkek'te Caparov ile Görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi vesilesiyle bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi vesilesiyle bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.
Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Kırgızistan'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Bişkek'te Kırgız mevkidaşı Sadır Caparov ile görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA
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