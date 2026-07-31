Erhürman AB ile Güven Artırıcı Önlemler Üzerine Görüştü - Son Dakika
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Erhürman AB ile Güven Artırıcı Önlemler Üzerine Görüştü

Erhürman AB ile Güven Artırıcı Önlemler Üzerine Görüştü
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Cumhurbaşkanı Erhürman, AB ile güven yaratıcı önlemlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'yu kabulünde, Kıbrıs Türk halkının yalnızca Kıbrıs Rum liderliği ile değil, Avrupa Birliği ile de güven yaratıcı önlemlere ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Komisyonu'nun iç tasarrufuyla görevlendirilen Avrupa Birliği (AB) Kıdemli Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yayımlayan Erhürman, Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere AB kurumlarının son dönemdeki tek yanlı ve tarafgir tutumlarının, AB'ye olan güveni derinden sarstığını Fitto'ya ilettiğini belirtti.

Uzun süredir tüm AB ve üye devlet yetkililerine aktardıkları beklentileri yineleyen Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının sadece Kıbrıs Rum liderliğiyle değil, Avrupa Birliği ile de güven yaratıcı önlemlere ihtiyaç duyduğunun altını çizdi. AB'nin olası bir müzakere masasında taraf olmasının mümkün olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erhürman, adada adil ve kalıcı bir çözüme katkı sunulmak isteniyorsa, Birliğin güven artırıcı önlemler konusunda olumlu bir rol oynayabileceğini kaydetti.

Görüşmede; Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesi, Yeşil Hat Tüzüğü'nün uygulanmasındaki sıkıntılar, Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşlığı ve mülkiyet sorunu gibi kritik başlıkların da ele alındığını aktaran Erhürman, çözüm iradesini net bir şekilde ortaya koyan Kıbrıslı Türklerin izolasyonuna son verilmesinin zamanının çoktan geldiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erhürman, halkın ve özellikle çocukların uluslararası toplumun bir parçası olmasının önündeki tüm engellerin ivedilikle kaldırılması gerektiği yönünde çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erhürman AB ile Güven Artırıcı Önlemler Üzerine Görüştü - Son Dakika

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