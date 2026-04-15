Erlangen'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erlangen'de komşular arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşerek bir kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Haber: İlhan Baba

(ERLANGEN)- Almanya'nın Erlangen kentinde Türk kökenli komşular arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşerek ölümle sonuçlandı. Erlngen Jenaer Caddesi'nde yaşanan olayda 63 yaşındaki Türk kökenli Alman vatandaşı hayatını kaybederken, 66 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Almanya'nın Erlangen kentinde komşular arasında çıkan tartışma, bıçaklı saldırıya dönüşerek cinayetle sonuçlandı. Erlangen-Bruck semtindeki Jenaer Caddesi'nde meydana gelen olayda, iki komşu arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 66 yaşındaki bir kişinin, 63 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak ağır yaraladığı bildirildi.

Olayı gören bir görgü tanığının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bavyera Orta Frankonya Polis Operasyon Merkezi'ne yapılan bildirimde, Jenaer Caddesi'nde iki erkek arasında kavga yaşandığı aktarıldı.

Olay yerine ulaşan Erlangen Şehir Polis Karakolu ekipleri, 63 yaşındaki erkeği yaya yolunda ağır yaralı halde buldu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay yerinin yakınında 66 yaşındaki İsmail S. isimli Türk vatandaşının şüpheli olarak gözaltına alındığı, Nürnberg-Fürth Savcılığı'nın hakkında tutuklama talebinde bulunduğu bildirildi.

Hayatını kaybeden kişinin cenazesinin hastane morguna kaldırıldığı öğrenildi. Ölen kişinin Amasyalı 4 çocuk babası Türk kökenli Alman vatandaşı Mehmet A. olduğu ifade edildi.

Erlangen Kriminal Polisi'nin, Nürnberg-Fürth Savcılığı ile koordinasyon içinde olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı, olay yerinin güvenlik çemberine alındığı ve delil toplama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Polis, olayın kesin nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Cinayet, Kavga, Dünya, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 19:40:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.