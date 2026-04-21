Beşiktaş ile Erlangen Kardeş Şehirler Arasında Afet İş Birliği Projesi "Ortak" Uluslararası Model Oldu
Beşiktaş ile Erlangen Kardeş Şehirler Arasında Afet İş Birliği Projesi "Ortak" Uluslararası Model Oldu

21.04.2026 23:27  Güncelleme: 00:20
Erlangen ile Beşiktaş arasında yürütülen 'ORTAK' afet iş birliği projesi, uluslararası düzeyde örnek model haline geldi. Proje, krizlere hazırlık ve koordinasyonu artırmayı hedefliyor.

Haber: İlhan Baba

(ERLANGEN)– Almanya'nın Erlangen kenti ile İstanbul'un Beşiktaş belediyesi arasında kardeş şehir ilşkiler kapsamında yürütülen "ORTAK" afet iş birliği projesi, uluslararası düzeyde örnek model haline geldi. Karşılıklı ziyaretler, tatbikatlar ve bilgi paylaşımıyla güçlenen proje, krizlere hazırlık ve koordinasyonu artırmayı hedefliyor.

Almanya'nın Erlangen kenti ile İstanbul Beşiktaş Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkileri kapsamında yürütülen "ORTAK" adlı sivil savunma ve afet yönetimi projesi, uluslararası iş birliğinin örnek uygulamalarından biri haline geldi.

Eylül 2024'te Erlangen'de, Nisan 2025'te ise Beşiktaş'ta gerçekleştirilen toplantı ve tatbikatlarla temeli atılan proje, karşılıklı ziyaretlerle sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülüyor. Proje kapsamında iki şehir arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, kriz anlarında koordinasyonun güçlendirilmesi ve afetlere hazırlık kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor. 23 Nisan 2025'te meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki Silivri depremi sırasında Erlangen heyetinin Beşiktaş'ta bulunması, projenin saha uygulamaları açısından önemini ortaya koydu.

Erlangen'de gerçekleştirilen program kapsamında, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Serkan Çoban, Dış İlişkiler Müdürü Pınar Kızılıpınar Çakmak, İlçe Afet Koordinatörü Ozan Acar ile Beşiktaş Belediyesi ve AFAD koordinasyonunda, Toplumsal Afet Platformu (TAP), ANDA Arama Kurtarma Eğitim Derneği ve Beşiktaş Arama Kurtarma Ekibi (BUSAR) temsilcilerinden oluşan heyet, Erlangen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Florian Janik tarafından kabul edildi.

Beşiktaş'tan gelen heyete belediye yetkilileri Silvia Klein ve Tobias Ott eşlik ederken, programda ERBEŞ Derneği eski başkanı Michael Greissel ve teknik tercüman Bülent Bayraktar da yer aldı.

Beşiktaş heyeti, Erlangen'de afet yönetimi uygulamalarını yerinde inceleyerek Erlangen İtfaiyesi, Bavyera Kızılhaçı (BRK), Bavyra Dağ Kurtarma Ekibi (Bergwacht Bayern), Teknik yardım Kurulışu Technisches Hilfswerk (THW) ve yerel afet yönetim birimlerinin çalışmalarını gözlemledi. Heyet ayrıca Lukas Hydraulik üretim tesislerini ziyaret ederek yeni nesil kurtarma teknolojileri hakkında bilgi aldı. Saha tatbikatlarında ise insansız hava araçlarıyla kayıp kişi tespiti, uzaktan kumandalı yangın söndürme robotu kullanımı, dağ kurtarma operasyonları ve gölette ultrason destekli su kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi.

Teknik Yardım Kuruluşu (THW) ile olası sel ve yangın senaryolarına yönelik ortak bir tatbikatta portatif köprü kuruldu ve su tahliye uygulamaları yapıldı. Taraflar, gönüllülük esaslı afet yönetimi modellerinin önemine dikkat çekerek edinilen tecrübelerin Beşiktaş'ta uygulanacağını ifade etti. Karşılıklı ziyaret kapsamında yeni ortak çalışmaların planlandığı bildirilirken, projeye destek veren Engagement Global, Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı ile Mercator Vakfı'na teşekkür edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Beşiktaş, Dünya

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
