Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı

Ermenistan kuvvetleri, savaş meydanında ganimetleri bırakarak kaçarken, Ermeni amatör futbolcuların yaptığı davranış sosyal medyada alay konusu oldu.

Ermeni futbolcuların oynadığı yerel bir takım, sahaya yere serdikleri Azerbaycan bayrağına basarak çıktı.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan kuvvetlerini sahadan silerek tekrar yurt edindiği Hocavend'de oynanan amatör bir futbol karşılaşmasında yaşanan kışkırtıcı olay tepki çekti.

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