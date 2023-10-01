Ermeni keskin nişancı ateş açtı, Azerbaycan askeri şehit oldu - Son Dakika

Ermeni keskin nişancı ateş açtı, Azerbaycan askeri şehit oldu

Ermeni keskin nişancı ateş açtı, Azerbaycan askeri şehit oldu
Son Güncelleme: 01.10.2023 10:56

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusundan keskin nişancının ateş açması sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusundan keskin nişancının ateş açması sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Basargeçer ilinin Zerkend kötü istikametindeki Ermeni mevziisinden Azerbaycan Ordusu'nun Kelbecer ilinin Aşağı Ayrım köyü istikametinde bulunan mevziisine 30 Eylül günü öğle saatlerinde keskin nişancı ateşi açıldı. Açılan ateş sonucunda bir askerimiz şehit olmuştur. Birimlerimiz tarafından müdahale tedbirleri alınmaktadır" denildi.

Kaynak: DHA

Ermenistan, Azerbaycan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ermeni keskin nişancı ateş açtı, Azerbaycan askeri şehit oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ermeni keskin nişancı ateş açtı, Azerbaycan askeri şehit oldu - Son Dakika
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