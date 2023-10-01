Ermeni keskin nişancı ateş açtı, Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusundan keskin nişancının ateş açması sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Basargeçer ilinin Zerkend kötü istikametindeki Ermeni mevziisinden Azerbaycan Ordusu'nun Kelbecer ilinin Aşağı Ayrım köyü istikametinde bulunan mevziisine 30 Eylül günü öğle saatlerinde keskin nişancı ateşi açıldı. Açılan ateş sonucunda bir askerimiz şehit olmuştur. Birimlerimiz tarafından müdahale tedbirleri alınmaktadır" denildi.