Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan, bölgedeki provokasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün yerel saat 09.45-10.00 saatlerinde Azerbaycan ordusunun Nahçivan Özerk Cumhuriyeti, Sederek ilindeki mevzilerinin Ermenistan ordusuna bağlı birlikler tarafından ateş altına alındığı belirtildi. Açıklamada, açılan ateşe Azerbaycan ordusu birlikleri tarafından karşılık verildiği kaydedildi.

Ermenistan'ın provokasyonları nedeniyle son dönemde bölgede tansiyon yükseldi. 1 Eylül'de artan ateşkes ihlalleri ve Kelbecer ilindeki Azerbaycan mevzilerine yönelik İHA saldırısı soncunda 3 Azerbaycan askeri yaralanmıştı. Ermenistan askerlerinin ve Karabağ'da bulunan yasa dışı Ermeni silahlı grupların Azerbaycan ordusunun Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Kelbecer, Laçın ve Gedebey illerindeki mevzilerine karşı provokasyonları arttı. Dün, Karabağ'da bulunan yasa dışı Ermeni silahlı grupların bir köpeğe patlayıcı bağlayarak terör saldırısı girişiminde bulunması ise büyük tepki çekmişti. - BAKÜ