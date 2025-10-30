Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Ermenistan\'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi
30.10.2025 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın geçtiğimiz günlerde askerlik süresinin kısaltılacağını duyurmasının ardından ilk somut adım atıldı. Hükümet zorunlu askerlik süresinin 24 aydan 18 aya düşürülmesini öngören yasa tasarısını onayladı. Halihazırda silah altında bulunan askerler ise mevcut yasaya göre 2 yıllık hizmet sürelerini dolduracak.

Ermenistan hükümeti, zorunlu askerlik süresinin 24 aydan 18 aya düşürülmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Yasa tasarısına göre, kış dönemi celbi Ocak 2026'da başlayacak. Değişikliklerin parlamento tarafından da kabul edilmesi halinde, bu kış askere alınacak gençler orduda 18 ay hizmet verecek.

SİLAH ALTINDA BULUNANLAR 2 YILI DOLDURACAK

Geriye dönük uygulanmayacak düzenlemede, halihazırda silah altında bulunan askerler mevcut yasaya göre 2 yıllık hizmet sürelerini dolduracak.

PAŞİNYAN DUYURMUŞTU

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamada, askerlik süresinin kısaltılacağını ve buna paralel olarak savunma bütçesinde de harcamaların azaltılacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

Nikol Paşinyan, Parlamento, Ermenistan, Politika, Hükümet, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı’daki 6.1’lik deprem sonrası gerçekleşen mucize Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Eski Kemer Belediye Başkanı’na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında
Onu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor: ’Yaşasın Cumhuriyet’ notuyla çocukluk fotoğraflarını paylaştı Onu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor: 'Yaşasın Cumhuriyet' notuyla çocukluk fotoğraflarını paylaştı
Gebze’deki felaket göz göre göre gelmiş Gebze'deki felaket göz göre göre gelmiş
Ses kaydıyla her şey ifşa olmuştu Baldızla 20 yıllık yasak aşk cinayetinde yeni karar Ses kaydıyla her şey ifşa olmuştu! Baldızla 20 yıllık yasak aşk cinayetinde yeni karar

11:04
Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede İşte ilk sözleri
Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri
10:49
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
10:41
1 milyon emekliye kötü haber Maaşlarından kesinti yapılacak
1 milyon emekliye kötü haber! Maaşlarından kesinti yapılacak
10:13
Bahis skandalında yeni gelişme Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin
10:09
Mehmet Şimşek ve Ali Babacan’ın ne konuştukları ortaya çıktı
Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştukları ortaya çıktı
10:06
Kenan Evren’in gizli köşkü Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2025 11:47:17. #7.11#
SON DAKİKA: Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.