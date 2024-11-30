Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de dengeler değişmeye başladı. Muhalif grupların birkaç gün önce başlattığı harekatta Beşar Esad rejimi daha en baştan ağır kayıplar verdi.
Heyet Tahrir Şam'ın başı çektiği silahlı muhalifler, Halep ve İdlib gibi büyük şehirleri ele geçirdi. Baskıya dayanamayan rejim ordusu, şehirlerden apar topar çekilmek zorunda kaldı.
Esad, çekildiği şehirlerde son bir katliam yapmaktan da geri kalmadı. Rus ve Suriye savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Can pazarı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ayrıca Suriye ordusu, çekildiği Halep'ten ayrılmadan önce cephanelikleri ateşe verdi.
Son Dakika › Dünya › Esad rejimi, çekildiği Halep'i böyle kan gölüne çevirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)