Esad rejimi, çekildiği Halep\'i böyle kan gölüne çevirdi

McA !:

Okadar kendi derdime düştüm ki ne komşu ülke ne din kardesi ne savaş umrumda değil. Ev sahibi 3 aylık birikmiş kirasını istiyor. Elektrik kesik ,buzdolabında sadece zeytin ezmesi 3 domates var. Gelde Suriye yi düşün. Benim modem böbreklerime füze atıyor