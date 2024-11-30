Esad rejimi, çekildiği Halep'i böyle kan gölüne çevirdi - Son Dakika
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Esad rejimi, çekildiği Halep'i böyle kan gölüne çevirdi

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Suriye'de silahlı muhalif gruplara karşı koyamayan Beşar Esad rejimi Halep başta olmak üzere kaybettiği şehirlerden çekilirken ortalığı kan gölüne çevirdi. Suriye ve Rus savaş uçakları Halep'i bombaladı. Saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Öte yandan Suriye ordusu, Halep'i cephanelikleri ateşe verdikten sonra çekildi. Bölgede yaşanan çatışmalar kameralara anbean yansıdı.

30.11.2024 21:05
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Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de dengeler değişmeye başladı. Muhalif grupların birkaç gün önce başlattığı harekatta Beşar Esad rejimi daha en baştan ağır kayıplar verdi.

HALEP VE İDLİB MUHALİFLERİN ELİNDE

Heyet Tahrir Şam'ın başı çektiği silahlı muhalifler, Halep ve İdlib gibi büyük şehirleri ele geçirdi. Baskıya dayanamayan rejim ordusu, şehirlerden apar topar çekilmek zorunda kaldı.

HALEP'TEKİ CAN PAZARI KAMERADA

Esad, çekildiği şehirlerde son bir katliam yapmaktan da geri kalmadı. Rus ve Suriye savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Can pazarı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

CEPHANELİKLERİ ATEŞE VERİP ÖYLE ÇEKİLDİLER

Ayrıca Suriye ordusu, çekildiği Halep'ten ayrılmadan önce cephanelikleri ateşe verdi.

Esad rejimi, çekildiği Halep\'i böyle kan gölüne çevirdi

Beşşar Esed, Suriye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad rejimi, çekildiği Halep'i böyle kan gölüne çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Cihan CANKAYA:
    Oradaki pkk lilari yok etsinlerde kim yaparsa yapsin 32 13 Yanıtla
  • gurcan dikici:
    esad düşerse vay Türkiye nin haline 5 16 Yanıtla
  • McA !:
    Okadar kendi derdime düştüm ki ne komşu ülke ne din kardesi ne savaş umrumda değil. Ev sahibi 3 aylık birikmiş kirasını istiyor. Elektrik kesik ,buzdolabında sadece zeytin ezmesi 3 domates var. Gelde Suriye yi düşün. Benim modem böbreklerime füze atıyor 14 4 Yanıtla
  • okan:
    Eden bulur belasını 5 1 Yanıtla
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