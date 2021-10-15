Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastanede yoğun bakıma alındı

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın Salı günü California'da hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Bill Clinton'ın sözcüsü Angel Ureña, eski başkanın Irvine Tıp Merkezi'nde, "koronavirüs bağlantılı olmayan bir enfeksiyon" nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Açıklamada, Clinton'ın yakın gözlem ve antibiyotik tedavisi için hastanede tutulduğuna işaret edilerek, "2 günlük tedavinin ardından Clinton'ın kan değerleri düzeliyor ve antibiyotiklere iyi cevap veriyor." bilgisi paylaşıldı.

ÖNLEM AMAÇLI YOĞUN BAKIMDA

California'daki hastane ekiplerinin Clinton'ın New York'taki sağlık ekibiyle yakın temas halinde olduğu aktarılan açıklamada, "Clinton'ın yakın zamanda evine döneceğini umuyoruz." ifadesine yer verildi. Öte yandan Amerikan basınına konuşan bazı kaynaklar, Clinton'ın sepsis nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve önlem amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu kaydetti.

1993-2001 yılları arasında ABD'nin 42. başkanlığı görevini üstlenen Clinton, başkan seçilmeden önce de 12 yıl Arkansas Valisi olarak görev yapmıştı.