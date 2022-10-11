Eski Alman bakandan skandal sözler: Üşüyorsanız kazak giyin ve üstüne bir kazak daha giyin

Muhabir gündemdeki iddiayı sordu, Bakan Soylu'nun yanıtı "Canım benim" oldu

Ukrayna- Rusya Savaşı'nın ardından Avrupalı devletlerin Rusya'ya karşı uyguladıkları yaptırımlara karşılık Kremlin yönetimi de Avrupa'ya giden gaz akışında kesintiye gitmişti. Bu durumun kışın bir enerji krizine dönüşeceği düşünülürken Avrupalı siyasetçilerden açıklamalar gelmeye başladı.

''BU SIZLANACAK BİR DURUM DEĞİL''

Eski Alman İçişleri ve Ekonomi Bakanı, Hristiyan Demokrat (CDU) siyasetçi Wolfgang Schäuble Avrupa'daki enerji krizi hakkında, "Üşüyorsanız kazak giyersiniz olur biter. Ve üstüne bir kazak daha giyersiniz. Bu sızlanacak bir durum değil" dedi.

''NE KADAR TASARRUF YAPARSAK O KADAR İYİ''

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 17 Temmuz'da Frankfurter Allgemeine gazetesi için kaleme aldığı makalede enerji krizi hakkında alınabilecek tedbirlere değinmişti. Scholz, "Önümüzdeki aylarda hepimiz; sanayi, haneler, kasabalar ve topluluklar, ne kadar çok enerji tasarrufu yaparsak o kadar iyi" ifadelerini kullanmıştı.

ŞİRKETLER ZOR DURUMDA

Öte yandan Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkedeenerji kirizinin getirdiği maliyetler ile iflas eden şirket sayısını açıkladı. Buna göre, Eylül 2021'ye göre yüzde 34 artarak 762'ye yükseldi. Açıklamada, Kasım ayında bu oran %40'a çıkabileceğini söyledi.