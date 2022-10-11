Eski Alman bakandan skandal sözler: Üşüyorsanız kazak giyin ve üstüne bir kazak daha giyin - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Alman bakandan skandal sözler: Üşüyorsanız kazak giyin ve üstüne bir kazak daha giyin

11.10.2022 15:05

Avrupa'nın kışın yaşayabileceği enerji krizi hakkında konuşan Eski Alman İçişleri ve Ekonomi Bakanı, Hristiyan Demokrat (CDU) siyasetçi Wolfgang Schäuble, "Üşüyorsanız kazak giyersiniz olur biter. Ve üstüne bir kazak daha giyersiniz. Bu sızlanıp duracak bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Ukrayna- Rusya Savaşı'nın ardından Avrupalı devletlerin Rusya'ya karşı uyguladıkları yaptırımlara karşılık Kremlin yönetimi de Avrupa'ya giden gaz akışında kesintiye gitmişti. Bu durumun kışın bir enerji krizine dönüşeceği düşünülürken Avrupalı siyasetçilerden açıklamalar gelmeye başladı.

''BU SIZLANACAK BİR DURUM DEĞİL''

Eski Alman İçişleri ve Ekonomi Bakanı, Hristiyan Demokrat (CDU) siyasetçi Wolfgang Schäuble Avrupa'daki enerji krizi hakkında, "Üşüyorsanız kazak giyersiniz olur biter. Ve üstüne bir kazak daha giyersiniz. Bu sızlanacak bir durum değil" dedi.

Almanya'nın eski bakanı halk ile resmen dalga geçti: Üşüyorsanız kazak giyin ve üstüne bir kazak daha giyin bu sızlanacak bir durum değil

''NE KADAR TASARRUF YAPARSAK O KADAR İYİ''

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 17 Temmuz'da Frankfurter Allgemeine gazetesi için kaleme aldığı makalede enerji krizi hakkında alınabilecek tedbirlere değinmişti. Scholz, "Önümüzdeki aylarda hepimiz; sanayi, haneler, kasabalar ve topluluklar, ne kadar çok enerji tasarrufu yaparsak o kadar iyi" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya'nın eski bakanı halk ile resmen dalga geçti: Üşüyorsanız kazak giyin ve üstüne bir kazak daha giyin bu sızlanacak bir durum değil

ŞİRKETLER ZOR DURUMDA

Öte yandan Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkedeenerji kirizinin getirdiği maliyetler ile iflas eden şirket sayısını açıkladı. Buna göre, Eylül 2021'ye göre yüzde 34 artarak 762'ye yükseldi. Açıklamada, Kasım ayında bu oran %40'a çıkabileceğini söyledi.

YORUMLAR (1)
500
Scholz, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tüm dünya için sonuçları olduğunu söyledi Scholz, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tüm dünya için sonuçları olduğunu söyledi Ukrayna'ya silah desteğinde bulunan ABD ve Almanya'da silah stokları kritik seviyelere indi Ukrayna'ya silah desteğinde bulunan ABD ve Almanya'da silah stokları kritik seviyelere indi

Almanya, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski Alman bakandan skandal sözler: Üşüyorsanız kazak giyin ve üstüne bir kazak daha giyin - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Özel bankaların emekli promosyonu yarışına kamu bankaları da dahil oldu! Tutar 5 bin liraya çıktı
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:12 ş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
15:55 İBB Başkanı İmamoğlu, sık sık atıştığı AK Partili Tevfik Göksu'yu acı gününde yalnız bırakmadı
15:53 Usta oyuncu Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter, 70 yaşında yaşamını yitirdi
15:46 Prens Selman'ın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Newcastle, Uğurcan Çakır için gözünü kararttı! Trabzonspor, 20 milyon euro bonservis istiyor
15:29 Kocaeli'de eşini öldürüp PKK'ya katılmak istemişti! O sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi
15:12 Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Ronaldo açıklaması: Projeyi ve planlı olmayı konuşmalıyız
15:05 Eski Alman bakandan skandal sözler: Üşüyorsanız kazak giyin ve üstüne bir kazak daha giyin
14:57 Metin Akpınar'dan tepki çeken sözler: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 16:29:28. #1.11#
SON DAKİKA: Eski Alman bakandan skandal sözler: Üşüyorsanız kazak giyin ve üstüne bir kazak daha giyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement