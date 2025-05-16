Eski FBI Direktörü'nden '86' ve '47' sayılarıyla Trump'a suikast çağrısı - Son Dakika
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Eski FBI Direktörü'nden '86' ve '47' sayılarıyla Trump'a suikast çağrısı

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Eski FBI Direktörü James Comey'in paylaştığı ve '86' ile '47' sayılarının yer aldığı bir fotoğraf, ABD'de tartışmalara yol açtı. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Comey'i Başkan Donald Trump'a suikast çağrısı yapmakla suçladı. Comey, "Anlamını bilmiyordum" diyerek kendisini savunurken, Trump ise "Bunun ne anlama geldiğini çocuklar bile bilir" dedi.

16.05.2025 22:42
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ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'i Başkan Donald Trump'a suikast çağrısı yapmakla suçladı.

MESAJI İKİ SAYIYLA VERDİ

Eski FBI direktörü, sosyal medya hesabından, sahilde kumların üzerine deniz kabuklarıyla yazılmış '86' ve '47' sayılarının yer aldığı bir fotoğrafı, "Sahil yürüyüşünde karşılaştığım ilginç bir deniz kabuğu dizilimi." notuyla paylaştı.

Eski FBI Direktörü'nden 'deniz kabuklarıyla' Trump'a suikast çağrısı

ASKERİ TERMİNOLOJİDEKİ ANLAMI

Askeri terminolojide 86 numaralı kod, birini ortadan kaldırmak veya bir şeyin görevine son vermek anlamına geliyor. 47 sayısının ise ABD'nin 47'nci Başkanı Trump'a işaret ettiği düşünülüyor.

Eski FBI Direktörü'nden '86' ve '47' sayılarıyla Trump'a suikast çağrısı
ABD Başkanı Donald Trump ve eski FBI Direktörü James Comey

GİZLİ SERVİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Paylaşımını kısa süre sonra sosyal medya hesabından kaldıran Comey'e İç Güvenlik Bakanı Noem'den yanıt geldi. Comey'i Trump'a suikast çağrısı yapmakla suçlayan Noem, "İç Güvenlik Bakanlığı ve Gizli Servis bu tehdidi araştırıyor ve uygun şekilde karşılık verecek." ifadelerini kullandı.

Eski FBI Direktörü'nden 'deniz kabuklarıyla' Trump'a suikast çağrısı
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem

COMEY'NİN SAVUNMASI: ANLAMINI BİLMİYORDUM

FBI direktörlüğünü bırakmasından bu yana suç romanları da yazan Comey, paylaşımının siyasi bir mesaj içermediğini ve söz konusu sayıların anlamını bilmediğini iddia etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Comey, "Bazı insanların bu sayıları şiddetle ilişkilendirdiğini fark etmemiştim. Hiç aklıma gelmedi ama her türlü şiddete karşıyım, bu yüzden paylaşımı kaldırdım" dedi.

Eski FBI Direktörü'nden 'deniz kabuklarıyla' Trump'a suikast çağrısı
Eski FBI Direktörü James Comey

TRUMP "ÇOCUKLAR BİLE BİLİR" KARŞILIĞINI VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "O bunun ne anlama geldiğini biliyor... Bunun ne anlama geldiğini çocuklar bile bilir... Bu suikast anlamına gelir." dedi.

Eski FBI Direktörü\'nden \'86\' ve \'47\' sayılarıyla Trump\'a suikast çağrısı

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Son Dakika Dünya Eski FBI Direktörü'nden '86' ve '47' sayılarıyla Trump'a suikast çağrısı - Son Dakika

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