Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı - Son Dakika
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Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, görev süresince yürüttüğü "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklandı. Interpol'ün hakkında kırmızı bülten çıkardığı Duterte'yi Hong Kong dönüşünde gözaltına almak için en az 7 bin polis görev yaptı.

11.03.2025 07:36
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