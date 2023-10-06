Eski Fransız Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, tanık manipülasyonu soruşturması kapsamında suçlu bulundu - Son Dakika

Eski Fransız Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, tanık manipülasyonu soruşturması kapsamında suçlu bulundu

Eski Fransız Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, tanık manipülasyonu soruşturması kapsamında suçlu bulundu
Son Güncelleme: 06.10.2023 16:56

Eski Fransız Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, tanık manipülasyonu soruşturması kapsamında suçlu bulundu. Soruşturma, 2025 yılında yapılacak olan Moamer Kadhafi'den gelen parayla ilgili iddialarla bağlantılıdır. Sarkozy, daha önce iki yolsuzluk suçundan mahkum edildi ve temyize başvurdu. Aynı zamanda 2022'de kampanya finansmanı ihlali suçlamasıyla yargılanacak.

Eski Fransız Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, tanık manipülasyonu soruşturması kapsamında suçlu bulundu.

Yaklaşık dört gün boyunca yaklaşık 30 saatlik sorgulamanın ardından, soruşturma hakimleri, Sarkozy'nin tanık manipülasyonundan yararlandığı ve adaletin seyrini bozmakla suçlandığına dair yeterli gerekçeye sahip olduklarına karar verdiler.

Bu dava, hala Fransız muhafazakar siyasette etkili bir figür olan Sarkozy'nin, 2025 yılında yargılanması için Moamer Kadhafi'nin parasını aldığı iddialarıyla ilgilidir. Bu iddiaların ana tanığı olan Franco-Lübnanlı işadamı Ziad Takieddine, 2006 ve 2007 yıllarında toplam beş milyon avro (şu anki kurlara göre 5,3 milyon dolar) nakit para içeren üç bavul teslim ettiğini iddia etmişti.

Ancak 2020 yılında Takieddine, suçlayıcı ifadesini aniden geri çekti ve Sarkozy'nin tanığı fikrini değiştirmesi için baskı yapmış olabileceği şüphelerini uyandırdı. 68 yaşındaki Sarkozy, bir hakimi etkilemeye yönelik girişimler ve kampanya finansmanı ile ilgili ayrı davalar olmak üzere iki kez yolsuzluk ve etki satın almaktan suçlu bulunmuştur.

Sarkozy, 2007'den 2012'ye kadar Fransa'yı yönetmiş ve her iki karara da temyizde bulunmuştur. Cuma günü avukatları, AFP'ye gönderdikleri açıklamada müvekkilleri Sarkozy'nin bu en son dava için "onurunu savunacağını" söyledi. En az dokuz kişi, Takieddine'ye ödeme yapmayı içerebileceği iddia edilen sözde bir komploya katılmaktan şüphelenmektedir.

Bazı şüphelilerin, Kadhafi'nin oğlunun Lübnan'da tutulmasının serbest bırakılmasını umut ederek Fransız yargısını Sarkozy'nin masumiyetini ikna etmesine yardımcı olması amacıyla bir Lübnanlı hakimi rüşvet vermeye çalıştığına inanılmaktadır.

AFP tarafından görülen sorgu sırasında Sarkozy'nin ifadelerinin bir metninde eski başkan, kendisini bu "çılgınlığa" karıştıracak herhangi bir somut delil veya dinleme olmadığını söyledi. Dava mahkemeye giderse, bu Sarkozy için üçüncü yaklaşan mahkeme tarihi olacak. 2025 Libya finansmanı davası ile ilaveten, Sarkozy'nin 2007 seçim kampanyası ile ilgili olduğu kampanya finansmanı kurallarının ihlali suçlamasıyla ilgili gelecek ay yargılanması planlanıyor; bu seçimi Sosyalist François Hollande'ye kaybetti.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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SON DAKİKA: Eski Fransız Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, tanık manipülasyonu soruşturması kapsamında suçlu bulundu - Son Dakika
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