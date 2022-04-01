Etiyopya'dan İngiltere'ye ithal edilen nane paketi içinde canlı bir kurbağa bulundu - Son Dakika

İngiltere'de, Afrika'dan ithal edilen nane paketi içinde canlı bir kurbağa bulundu.

Kurbağa, yaklaşık 10 bin kilometrelik bir yol kat ederek Etiyopya'dan İngiltere'nin kuzeyindeki Northumberland bölgesinde bir manava ulaşan kapalı nane paketindeydi.

Bir müşterinin evde paketi açarken kurbağayı nane yapraklarına yapışmış halde bulması ve manava bildirmesi üzerine, hayvanları koruma örgütü RSPCA ile temasa geçildi.

Nanenin İngilizce karşılığına (mint) istinaden Minty adı verilen kurbağa, hangi tür olduğunu belirlemek üzere RSPCA Müfettişi Lucy Green'in gözetiminde tutuluyor.

Green, West Yorkshire'daki Ossett kasabasında egzotik hayvanlar uzmanlık merkezi Reptilia'ya, türünü belirlemek üzere kurbağanın resmini gönderdi.

Daha sonra kurbağanın da bu merkeze gönderileceği belirtildi.

O zamana kadar kurbağayı gözetimde tutacak Green, evinde egzotik ortama yakın bir düzenleme yapıldığını ve kurbağa için aydınlatma ve ısıtma sistemi olduğunu belirtiyor ve "İyi yemek yiyor" diyor.

RSPCA, yurtdışından ithal edilen malzemelerle yanlışlıkla gelen hayvanların nadiren doğal ortamlarına döndürüldüğünü ve genellikle özel hayvanat bahçeleri veya vahşi yaşam parklarında barındırıldığını belirtiyor.