Eurovision'da sahne alan İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın şarkısı, 'Filistin'e Özgürlük' sloganları ve yuhalamalarla kesildi - Son Dakika
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Dünya

Eurovision'da sahne alan İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın şarkısı, 'Filistin'e Özgürlük' sloganları ve yuhalamalarla kesildi

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki performansı, Eden Golan'ın sahne alması sırasında 'Filistin'e Özgürlük' sloganları ve yuhalamalarla kesildi. Golan, 'Hurricane' adlı şarkısını seslendirirken, ülkesine karşı slogan atan göstericiler tarafından neredeyse bastırıldı. İnternette paylaşılan videolarda, pro-Filistin aktivistlerin performansı neredeyse tamamen böldüğü görülüyor.

09.05.2024 14:44
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İsrail'in Eurovision performansı, Eden Golan'ın şarkı söylediği sırada 'Filistin'e Özgürlük' sloganları ve yuhalamalarla karışık kaotik sahnelerle boğuştu.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın Jüri Gösterisi sırasında, 'Hurricane' adlı şarkısını seslendiren Golan, ülkesine karşı slogan atan göstericiler tarafından neredeyse bastırıldı. İnternette paylaşılan videolarda, pro-Filistin aktivistlerin performansını neredeyse tamamen böldüğü, izleyicilerin atmosferi "korkunç" olarak nitelendirdiği görülüyor.

20 yaşındaki şarkıcı, İsrail'de doğup Rusya'da büyümüş ve sahneye çıkmadan önce ölüm tehditleri almıştı. Gazze'deki savaşın ardından İsrail'in yarışmadan men edilmesi çağrıları yapılmıştı. Ms. Golan, özellikle 7 Ekim'de Hamas tarafından yapılan saldırılara şarkı sözleriyle gönderme yapmakla suçlanmış, bu durum tartışmalara neden olmuştu.

Performansı, jürilere sorunlar yaşanması durumunda erken puanlama yapabilmeleri için televizyondan önce yapılan jüri gösterisi sırasında gerçekleşti. Malmö şehri Eurovision için binlerce kişiyi ağırlıyor ve büyük final Cumartesi günü yapılacak.

Performansın ardından, Golan'ın şarkı söylerken yuhalandığına dair videolar sosyal medyada paylaşıldı. Bazı izleyiciler atmosferi 'korkunç' olarak tanımladı. Bir kişi, "Arenadaki atmosfer korkunçtu. Sessiz anlarda 'Filistin'e özgürlük' çığlıkları duyuluyordu. Yuhalamalar işitiliyordu," diye yazdı.

Bir protestocu, "İsrail ön gösteride sahnedeyken, 'Filistin'e özgürlük' diye bağırırken güvenlik beni susturmaya çalıştı ve dışarı atılacağımı ima etti. EBU bir soykırımı destekleyebilir, ama barış için sesleri susturamaz!" ifadelerini kullandı.

EBU, bu yılki yarışma öncesinde 'barışçıl' protestolara izin vereceğini belirtmişti. "İfade özgürlüğü ve insanların kendi görüşlerini ifade etme haklarını destekliyoruz. İnsanların seslerini duyurmak ve barışçıl şekilde gösteri yapmak isteyenlerin hakkını savunuyoruz," şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Eurovision'da sahne alan İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın şarkısı, 'Filistin'e Özgürlük' sloganları ve yuhalamalarla kesildi
Eurovision'da sahne alan İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın şarkısı, 'Filistin'e Özgürlük' sloganları ve yuhalamalarla kesildi
Eurovision'da sahne alan İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın şarkısı, 'Filistin'e Özgürlük' sloganları ve yuhalamalarla kesildi

Filistin, İsrail, Müzik, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eurovision'da sahne alan İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın şarkısı, 'Filistin'e Özgürlük' sloganları ve yuhalamalarla kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eurovision'da sahne alan İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın şarkısı, 'Filistin'e Özgürlük' sloganları ve yuhalamalarla kesildi - Son Dakika
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