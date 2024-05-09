Eurovision'da sahne alan İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın şarkısı, 'Filistin'e Özgürlük' sloganları ve yuhalamalarla kesildi

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İsrail'in Eurovision performansı, Eden Golan'ın şarkı söylediği sırada 'Filistin'e Özgürlük' sloganları ve yuhalamalarla karışık kaotik sahnelerle boğuştu.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın Jüri Gösterisi sırasında, 'Hurricane' adlı şarkısını seslendiren Golan, ülkesine karşı slogan atan göstericiler tarafından neredeyse bastırıldı. İnternette paylaşılan videolarda, pro-Filistin aktivistlerin performansını neredeyse tamamen böldüğü, izleyicilerin atmosferi "korkunç" olarak nitelendirdiği görülüyor.

20 yaşındaki şarkıcı, İsrail'de doğup Rusya'da büyümüş ve sahneye çıkmadan önce ölüm tehditleri almıştı. Gazze'deki savaşın ardından İsrail'in yarışmadan men edilmesi çağrıları yapılmıştı. Ms. Golan, özellikle 7 Ekim'de Hamas tarafından yapılan saldırılara şarkı sözleriyle gönderme yapmakla suçlanmış, bu durum tartışmalara neden olmuştu.

Performansı, jürilere sorunlar yaşanması durumunda erken puanlama yapabilmeleri için televizyondan önce yapılan jüri gösterisi sırasında gerçekleşti. Malmö şehri Eurovision için binlerce kişiyi ağırlıyor ve büyük final Cumartesi günü yapılacak.

Performansın ardından, Golan'ın şarkı söylerken yuhalandığına dair videolar sosyal medyada paylaşıldı. Bazı izleyiciler atmosferi 'korkunç' olarak tanımladı. Bir kişi, "Arenadaki atmosfer korkunçtu. Sessiz anlarda 'Filistin'e özgürlük' çığlıkları duyuluyordu. Yuhalamalar işitiliyordu," diye yazdı.

Bir protestocu, "İsrail ön gösteride sahnedeyken, 'Filistin'e özgürlük' diye bağırırken güvenlik beni susturmaya çalıştı ve dışarı atılacağımı ima etti. EBU bir soykırımı destekleyebilir, ama barış için sesleri susturamaz!" ifadelerini kullandı.

EBU, bu yılki yarışma öncesinde 'barışçıl' protestolara izin vereceğini belirtmişti. "İfade özgürlüğü ve insanların kendi görüşlerini ifade etme haklarını destekliyoruz. İnsanların seslerini duyurmak ve barışçıl şekilde gösteri yapmak isteyenlerin hakkını savunuyoruz," şeklinde bir açıklama yapmıştı.