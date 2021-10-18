Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi

İngiltere'nin Berkshire bölgesinde yaşayan Lidiia Makarchuk ve Norbert Varga isimli çiftin Ukrayna'daki balayı sefaları kabusa döndü. Genç çift ve arkadaşlarının yaktıkları kamp ateşi, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı patlattı. Ortalığın kan gölüne dönmesi sonucu gelinin kardeşi hayatını kaybetti.

BALAYI İÇİN UKRAYNA'YI TERCİH ETTİLER

31 yaşındaki Lidiia Makarchuk, 43 yaşındaki Norbert Varga ile hayatını birleştirdi. Kıydıkları nikahın ardından eğlenceli bir balayı geçirmek istediklerine karar veren yeni evli çift, bu sıra dışı planlarını gerçekleştirmek için Ukrayna'yı tercih etti.

ARKADAŞLARI DA YANLANDIRINDAYDI

Ukrayna'nın Macaristan sınırı yakınlarında bulunan Karpat Dağları'nda yer alan bir ormana gitmeye karar veren çift, arkadaşlarını da yanlarına alarak yola çıktı.

KULAKLARI SAĞIR EDEN PATLAMA

Kamp alanında geçirecekleri ilk gecede grup, eğlenmek ve bir şeyler pişirmek için büyük bir ateş yaktı. İlerleyen saatler boyunca, büyüyen kamp ateşinin başında eğlenmeye devam eden grupta bulunan damat Norbert Varga, bu keyifli anları fotoğraflamak için çadırına gitti. Burada bulunan fotoğraf ekipmanlarını hazırlamaya başladığı sırada ise, kulakları sağır eden korkunç bir gürültüyle sarsıldı.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDILAR

Yaşadığı şokun etkisiyle sarsılan Varga, duyduğu çığlıklarla ateş başına koştu. Varga, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Korkunç bir patlamanın gerçekleştiği ateş başında bulunan grup üyeleri, kanlar içinde kalmıştı. Eşi Lidiia'nın kanlar içinde olduğunu gören Varga, acil yardım ekiplerine haber verdi.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN KALMIŞ

Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan gruba müdahale etti. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, bu korkunç olaya, Birinci Dünya Savaşı sırasında toprağa gömülen bir bombanın, kamp ateşinin etkisiyle tetiklenerek patlaması olduğunu açıkladı.

GELİNİN KARDEŞİ ÖLDÜ

Hastaneye kaldırılan yaralıların arasında bulunan, gelin Lidiia'nın erkek kardeşi ise hayatını kaybetti. Lidiia ise, sol gözüne isabet eden şarapnel parçası nedeniyle görme yetisini büyük oranda kaybetti. Elleri yanan ve bacakları parçalanan Lidiia'nın başından ayrılmayan eşi Varga ise olayın şokunu atlatamadıklarını belirtti.