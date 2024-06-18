Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur'un iadesi için hakim karşısına çıkıyor

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ABD’de yakalanarak polis gözetimine alınan Eylem Tok bugün Boston’da hakim karşısına çıkarılıyor.

Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur’u Mart ayındaki ölümlü trafik kazası sonrası ABD’ye kaçırmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugünkü davada tutukluluk durumunun gözden geçirileceğini aktardı.

Tunç, Amerikalı yetkililerle Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un iadesi ile ilgili temas halinde olunacağını da ifade etti.

Ancak bugün görülecek davaya ilişkin resmi belgede yalnızca ‘Eylem Tok’un iade konusunun’ görüşüleceği anlaşılıyor.

Tok’un oğlu Timur Cihantimur’un ABD vatandaşı olması nedeniyle hukuki sürecin karmaşık olabileceği yorumları yapılıyor.

1 Mart'tan bugüne

Türkiye’de Mart ayından bu yana konu gündemde tutuluyor.

Yazar Eylem Tok’un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur aracıyla 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’ya çarparak ölümüne sebep oldu.

Oğuz Murat Aci olay sırasında ATV tipi arazi aracıyla yol kenarında park halinde duruyordu.

Bu kazada dört kişi de yaralandı.

1 Mart günü gece yarısına yakın gerçekleşen ölümlü kazadan saatler sonra anne Tok ve oğlunun hava yoluyla Mısır’a gitmek için çıkış yaptıkları tespit edildi.

Adalet Bakanı Tunç, 2 Mart saat 03.50’de Mısır’a kaçan anne ve oğlunun buradan da Amerika’ya gittiklerini duyurdu.

Tunç 7 Mart tarihli bu açıklamasında adı geçenlerin “geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir." demişti.

Olaydan sonra Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bülent Cihantimur’un şirket çalışanı olan Ayşe Ceren Saltoğlu bir süre tutuklu kaldı.

Saltoğlu’nun anne ve oğlu havalimanına götürdüğü iddia ediliyordu.

Yaklaşık 100 gündür devam eden süreçte Tok ve oğlunu New York kentinde gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

TRT Haber'in haberine göre Interpol ve ABD’deki Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri anne ve oğlunun yerini Boston'da bir kira sözleşmesi üzerinden tespit etti ve ardından operasyon başlatıldı.