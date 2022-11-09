META'da 11 bin kişinin işten çıkarılması sonrası Mark Zuckerberg'den açıklama geldi: İşe alımları dondurma kararımızı 1. çeyreğe kadar uzattık - Son Dakika
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META'da 11 bin kişinin işten çıkarılması sonrası Mark Zuckerberg'den açıklama geldi: İşe alımları dondurma kararımızı 1. çeyreğe kadar uzattık

09.11.2022 17:23

Meta, 11 binden fazla kişiyi işten çıkardı. Konuyla ilgili açıklama yapan şirketin CEO'su Mark Zuckberg, "Daha verimli bir şirket olmak için isteğe bağlı harcamaları keserek ve işe alımları dondurma kararımızı 1. çeyreğe kadar uzatarak bir dizi ek adım atıyoruz." dedi.

META'nın geçtiğimiz hafta duyurduğu işten çıkarmalar 9 Kasım itibariyle başladı. Bugün 11 binden fazla çalışanın firma ile ilişiği kesilirken, şirketin CEO'su Mark Zuckerberg 'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Zuckerberg'in açıklamalarının detayları şöyle:

"Bugün Meta'nın tarihinde yaptığımız en zor değişikliklerden bazılarını paylaşıyorum. Ekibimizin büyüklüğünü yaklaşık yüzde 13 oranında azaltmaya ve 11.000'den fazla yetenekli çalışanımızın işine son vermeye karar verdim. Ayrıca daha yalın ve daha verimli bir şirket olmak için isteğe bağlı harcamaları keserek ve işe alımları dondurma kararımızı 1. çeyreğe kadar uzatarak bir dizi ek adım atıyoruz."

DAHA ÖNCE ÇIKARMALARIN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Öte yandan Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde yaptığı ayrı bir açıklamada işten çıkarmaların sinyalini vererek" 2023 yılında yatırımlarımızı az sayıda yüksek öncelikli büyüme alanına odaklayacağız. Bu da bazı ekiplerin mantıklı bir şekilde büyüyeceği, diğer ekiplerin ise önümüzdeki yıl boyunca sabit kalacağı veya küçüleceği anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Son Dakika Dünya META'da 11 bin kişinin işten çıkarılması sonrası Mark Zuckerberg'den açıklama geldi: İşe alımları dondurma kararımızı 1. çeyreğe kadar uzattık - Son Dakika


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SON DAKİKA: META'da 11 bin kişinin işten çıkarılması sonrası Mark Zuckerberg'den açıklama geldi: İşe alımları dondurma kararımızı 1. çeyreğe kadar uzattık - Son Dakika
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